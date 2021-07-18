名宿齊撐籌款賽　陳志康：希望善款幫到球員

由香港職業足球員協會（HKPFA）和香港足球總會聯合舉辦的「2021 全民足球挑戰賽」，周日（18日）來到最後一個比賽日，為慶祝活動，大會亦於當日舉辦焦點表現賽，由傳奇元老隊面對明星隊。HKPFA聯合召集人兼香港足球總會董事陳志康，形容慈善賽氣氛不俗，希望今次活動籌集的款項，能夠支援近期有需要幫助的球員。

「2021 全民足球挑戰賽」吸引超過400名足球愛好者、約50支球隊參賽7個組別的賽事。活動來到最後一日，傳奇元老隊和明星隊的表現賽成為全場焦點，其中傳奇元老隊獲得多位退役及現役球星助陣，包括山度士、顧錦輝、陳發枝、盧均宜及林嘉緯等，此外民政事務局體育專員楊德強及足總董事霍啟山，亦有份助陣。結果傳奇元老隊雖然有林嘉緯、盧均宜、郭嘉諾、郭建邦及山度士取得入球，但最終仍以5比6僅負對手。雖然比賽期間不時下起雨，但無損一眾現場人士，包括足總主席貝鈞奇及足總行政總裁譚秋朗等人圍觀的興致。

陳志康就表示活動氣氛達到預期：「呢場表現賽大家嘅氣氛都好好，活動嘅目的，就係畀唔同年齡嘅參賽者，都有機會喺呢次比賽中，大家互相切磋，整體嘅效果係幾理想。」他認為今次活動獲多位名宿到場支持，可以讓各界參賽者有機會與傳奇球星近距離接觸。

今次活動過後，「Cow Sir」亦對HKPFA未來發展和計畫作出展望：「短時間內，協會籌到嘅款項，希望可以支援到喺呢一年受唔同難題影響嘅球員，無論係收入，甚至乎轉行方面，至於長遠而言，工作嘅配對，唔同嘅教育課程，都想透過協會一步一步畀到球員。」近年港超球會先後出現退賽及欠薪等情況，最近愉園職球員的情況亦備受關注，「Cow Sir」承認幫助「快活谷」球員，亦是今次活動最迫切想達到的目標。

林嘉緯就希望透過今次活動，提升大家對本地足球的關注，並認為HKPFA的成立是一個良好的方向：「香港足球需要多啲關注，尤其是依家球圈氣氛唔係咁好，都想吸引多啲人留意足球；希望各方面都可以做多少少，搞比賽呢啲留番畀Cow Sir佢哋諗，我哋球員就盡宣傳推廣嘅責任。」同樣有份落場獻技的天水圍飛馬主教練郭嘉諾，就直言HKPFA的成立意義重大，有需要現身支持：「球員係需要有協會去幫佢哋，為佢哋計畫未來；甚至本地教練協會嘅成立都商討緊，我都有份參與，呢啲協會喺外國一早就存在，香港一步一步跟上，希望大家畀啲耐性。」

天水圍飛馬參與下季港超聯的意向未明朗，「嘉諾Sir」亦承認未收到球會方面的相關消息，直言自己和球員要繼續無止境的等待很困難：「聽球會話月尾會有決定，我哋都唔可以只係等宣布完結，球員都搵會走咗，例如09（梁興傑）已經走咗，我自己就希望繼續喺高級別聯賽執教。」惟他提到現時其他港超球隊已接近「埋班」，主教練空缺不多的情況下，自己正處於非常被動的狀態。