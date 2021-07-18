奧運足球精讀 投注前梗要Look一Look
2021年07月18日 20:30
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承接歐國盃同美洲盃餘熱，奧運足球會喺周三（21日）揭開戰幔！想喺呢個大賽前執番多少，梗係要做番多少功課啦！
●男女子組賽制
奧足分男子組及女子組賽事，男奧足共16隊分成A、B、C及D組(共4組)，女奧足則12隊分成E、F及G組(共3組)。男女奧足皆踢單循環分組賽，各有8隊出線淘汰賽。
男足
A 墨西哥 日本 南非 法國
B 南韓 新西蘭 洪都拉斯 羅馬尼亞
C 埃及 西班牙 阿根廷 澳洲
D 巴西 德國 沙特阿拉伯 科特迪瓦
女足
E 日本女足 加拿大女足 英國女足 智利女足
F 巴西女足 中國女足 荷蘭女足 贊比亞女足
G 瑞典女足 美國女足 澳洲女足 新西蘭女足
●男奧足星味濃
男奧足每隊可挑選3名年過23的球員，當中不乏星級球員。
巴西：丹尼爾
墨西哥：奧祖亞
科特迪瓦：艾歷拜利
法國：基格納
●小狂牛衝金
西班牙男奧足徵召6名出戰今屆歐國盃的球員參賽，對男奧足金牌志在必得。
烏尼西蒙（門將）、艾歷加西亞、柏奧托利斯（後衛）、柏迪、丹尼爾奧莫、奧耶沙巴爾（後衛）
●日本強陣應戰
主辦國日本以最強人腳參賽，多達10人效力歐洲球會，誓要於主場揚威。
吉田麻也（後衛）、久保建英（前鋒）
●美國女足金牌常客
美國女足歷來4次奪金，並於18場分組賽贏13場，勝率72%。
奪金次數最多
美國女足 4次
德國女足 1次
挪超女足 1次