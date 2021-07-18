巴利變咗非歐盟球員　隨時冇得註冊

西班牙《阿斯報》報道，皇馬今季組軍過程遇到一個「意外難題」，英國脫歐之後，令到威斯爾國腳加里夫巴利變成非歐盟球員，由於每支西甲球隊只有3個非歐盟球員外援名額，巴利隨時冇得註冊，焗住又要被外借。

唔計加里夫巴利，皇馬現時已經有3位非歐盟球員，就係3位巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、艾達米列達奧。

由於3人年輕當打，皇馬新帥安察洛堤應該會留住佢哋，所以上季被外借去熱刺嘅加里夫巴利現時處境非常尷尬，如果佢留喺皇馬，好可能冇得註冊，想繼續有波踢，只能轉會，問題係熱刺都唔續借佢，仲有邊隊願意收留佢呢？

皇馬現時正在努力解決呢個問題，可能先將洛迪高高斯註冊為B隊球員，但如果咁做，佢就唔可以為一隊上陣。另外，雲尼斯奧斯祖利亞正在申請西班牙國籍，如果成功申請到，就可以騰出一個非歐盟球員外援名額。

除咗加里夫巴利之外，日本國腳久保建英亦被逼繼續被外借，呢位20歲中場上季被皇馬外借去維拉利爾同基達菲。