收購夏蘭特失敗　車路士轉買羅拔佬

歐聯冠軍車路士一直有意收購挪威射手艾寧夏蘭特，但佢所屬球會多蒙特索價1.5億鎊，令車仔卻步，艾寧夏蘭特亦已經返回多蒙特操練，預料車仔收購計劃已失敗。不過，呢支英超豪門並冇放棄簽入射手，英國《太陽報》指車仔打算用5,000萬鎊收購拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基。

即將33歲嘅羅拔利雲度夫斯基雖然比艾寧夏蘭特大12歲，但寶刀未老，上季德甲轟入41球，打破德國名宿梅拿49年前創下嘅單季德甲最多入球紀錄。「羅拔佬」喺今屆歐國盃亦為波蘭射入3球，仍然保持高水平狀態。

羅拔利雲度夫斯基同拜仁慕尼黑嘅合約將於2023年6月屆滿，早前已傳出拜仁計劃趁「羅拔佬」表現出色，仲賣到高價嘅時候將佢出售，籌集資金收購艾寧夏蘭特，為鋒線進行新舊交替，據悉拜仁將羅拔利雲度夫斯基標價為6,000萬歐元，同車仔嘅開價接近。

由於車路士前鋒迪姆華拿一直表現欠佳，譚美阿巴謙不受領隊杜曹重用，加上基奧特已經離隊，車路士急需要簽入前鋒。杜曹以往執教緬恩斯、多蒙特期間，已經非常欣賞羅拔利雲度夫斯基，相信唔介意出高價簽入佢。