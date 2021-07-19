連格回歸曼聯！蘇斯克查：佢係計劃一部份！

連格強勢回歸曼聯！「紅魔鬼」曼聯周日(18日)進行第1場季前熱身賽，作客2比1擊敗由朗尼領軍嘅打比郡。曼聯今場用咗大批新人，不過外借回巢嘅英格蘭國腳連格就成為焦點所在，再次着上曼聯波衫嘅連格表現突出，領隊蘇斯克查賽後證實連格係球隊計劃一部份，新季好大機會留隊爭奪正選。

曼聯今場有格連活特、雲比沙卡、桑馬達、尼曼查馬迪同回巢嘅連格壓陣，帶領一眾小將上比賽，17分鐘由已落實將外借伯明翰嘅鍾達希先開紀錄；半場期間連格後備上陣表現活躍，法根度柏利斯查59分鐘嘅入波由佢策動，連格亦曾有射門冇運中楣，最終曼聯仍然贏2比1旗開得勝。

關於連格去留問題，蘇斯克查賽後表示：「連格比其他人遲7至8日先歸隊，但佢向來體能都好弗，亦係隊中少數成年球員。連格返咗嚟兼且好活躍，佢想留低競爭，冇嘢好得過見到呢份競爭嘅決心，上季尾我哋見到真正嘅連格，佢目前係我嘅組軍計劃一部份。」雖然韋斯咸同馬體會等球會傳出有興趣，不過《The Athletic》消息指連格留隊成數更高，而且仲有望簽新合約。