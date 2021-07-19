金牌前哨戰　美國男籃反勝西班牙奪2連勝

美國隊周一（19日）上演東京奧運前最後一仗熱身賽，於賭城拉斯維加斯硬撼2019年世界盃冠軍盟主西班牙。最終美國隊憑列拿特取下全隊最高19分，加上杜蘭特、加芬及小將莊遜得分上雙，以83 : 76反勝對手，贏下這場奧運金牌前哨戰！

美國隊賽前收到好消息，前鋒格蘭特完成隔離趕及歸隊，拿芬、達頓及積蒙格連同時復任正選。至於西班牙亦有「細佬」馬克加素及盧比奧壓陣，「大佬」保羅加素及小將加魯巴先列後備。

開賽初段兩隊手感一般，但老將保羅加素後備上陣表現搶鏡，內線連續得分包括1球籃底補樽，西班牙首節稍為領先18：14。第2節美國隊大灑「3分雨」，小將莊遜、杜蘭特及列拿特連續轟入3分球，比數追近至27：31，但西班牙半場靠「金童」盧比奧獨取14分，依然領先2分。

第3節美國隊再次發力，列拿特先射入3分球替球隊反超前48：46，之後更打出一波21：8攻勢，當中莊遜單節射入10分，美國隊領先7分進入第4節。最後1節美國隊未有鬆懈，拿芬不斷入樽單節轟下11分，加上列拿特連番外圍投射得手，最多更一度領先13分，雖然末段西班牙力追，但仍以76：83不敵美國隊，吞下奧運熱身賽首敗，至於「夢之隊」則豪取2運勝。

個人數據方面，美國隊4名球員得分上雙，當中列拿特射入全隊最高19分，頂替比爾奧補選入隊的莊遜貢獻15分，杜蘭特及拿芬分別取得14、13分。西班牙方面，「金童」盧比奧轟下全場最高23分，「加素兄弟」則合共射入18分。

同日另一場奧運熱身賽，世界排名第42位的東道主日本隊，憑2名NBA球星八村壘、渡邊雄大分別取下全場最高19分7籃板，以及18分，半場一度領先16分下，最終以81：75擊敗世界排名第7的法國隊，取下熱身賽2連勝，相反法國隊卻迎來3連敗。