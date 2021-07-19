now播奧運　李卓耀講羽毛球　馬詠茹講單車

東京奧運開幕在即，廣大市民可於5大電視台收看奧運節目，為香港運動員打氣。Now Tv 將有9條專屬頻道，更請來本地現役及退役運動員組成30人評述員團隊，包括：李卓耀（羽毛球）、馬詠茹（單車）、劉彥恩（游泳）、屈旨盈（體操／長跑）等。

2019年勇奪香港羽毛球公開賽冠軍的李卓耀將會專責評述羽毛球所有項目，他笑言第一次擔任評述員頗為緊張，最近都忙於為節目「做功課」，他表示希望從運動員角度，向觀眾分享一些場內的故事：「我和伍家朗一起訓練很長時間，而且我平時有份對這些選手，對於場內發生的事會比較熟悉，希望可以給大家另一方面的資訊。」

香港羽毛球「1哥」伍家朗即將出戰東奧男單，位列8號種子的他與世界球王桃田賢斗同區，有機會於8強碰頭。李卓耀表示，雖然對賽紀錄方面，「家朗」較輸蝕（6戰全敗），但仍對隊友有信心：「奧運前和『家朗』訓練時都見到他的狀態真的不錯，希望他可以先在16強過關，做一個更好的準備。桃田雖然實力強勁，但他3月在全英賽都輸給李梓嘉，未知其狀態是否真的回復100％，加上主場可能為他帶來壓力，故『家朗』都有他的優勢。」

24歲的李卓耀奧運男單排名18，原本只差兩名就能趕上奧運列車，惟最後3個計分賽印度、馬來西亞及新加坡公開賽相繼因疫情而取消，最終未能搶得奧運入場券。他表示，當時心時相當無奈，但會放眼巴黎奧運：「去不到東奧，可以給我更多時間準備下屆奧運。」

緊接歐國盃之後，前單車代表馬詠茹又在幕前和大家見面，這次她將會主要負責評述單車短組項目，同樣是首次擔任評述的她表示，希望為港人講解車手的戰術，同時為前隊友李慧詩及李海恩打氣：「Sarah近年的心態已相當成熟，加上她有速度，有多戰術變化，令她更容易應付不同的對手、情況。」