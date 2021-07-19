列強精銳盡出做攔路虎　美國4連霸現暗湧

奧運男籃賽事於香港時間7月25日至8月7日舉行，改制下只需打6場賽事便能問鼎冠軍，勢必更緊張刺激。雖然強隊如塞爾維亞及加拿大未能入圍，惟澳洲及西班牙等勁旅精銳盡出，美國早前熱身賽表現不似預期，爭取4連霸未必容易。■文：李浚湣

經歷了2019年世界盃僅獲隊史最差的第7名，美國今屆繼續由名帥普波維治領軍，希望捲土重來。陣容上一眾巨星包括史提芬居里、勒邦占士等先後決定避戰，但仍有杜蘭特落實連續第3屆參加奧運，令普帥鬆一口氣：「如果杜蘭特想退出，我會喊住求佢，盡全力改變依個想法。好彩佢都鍾意接受挑戰同追求成功，並渴望成為美國隊一員！」

事實上杜蘭特對美國隊可謂舉足輕重，截至今屆奧運熱身賽前，杜蘭特場均獲19.4分，累計命中59個三分球，皆屬美國男籃隊史第一；另外他更有望成為美國奧運隊史上的「得分王」，他暫時已經累積311分，只差26分便可超越「甜瓜」安東尼。

普波維治：調整心態就夠

惟這名兩屆奧運金牌得主能否「單天保至尊」仍是未知數，但備戰不足肯定影響美國發揮，今次共有10名球員首次參與奧運，與2019年世界盃相比只有兩名球員仍在陣中。雪上加霜的是比爾奧因觸發健康及安全條例宣布退隊，其後路夫也因傷退賽，而布克、賀列地及米杜列頓更要完成NBA總決賽才歸隊，他們將搭乘私人飛機直接前往東京並缺席所有賽前訓練及熱身賽，難以與隊友培養默契。

對於被指今屆「夢之隊」為美國參戰奧運以來最弱一隊，普帥認為球員毫無疑問皆屬頂尖水平，只需在心態上稍為調整便可：「我會善用球員能力同優點，令佢哋心中只有一個想法，就係互相配合，要團結成一個團隊，好似其他球隊一樣渴望拎奧運金牌。」

NBA目前擁有超過100名來自世界各地的頂尖外援，他們在聯盟的影響力與日俱增，近3屆常規賽最有價值球員便由歐洲球員包攬，反映美國與列強差距不斷收窄。當中「新人王」兼斯洛文尼亞主將當錫，就曾表示奧運金牌比NBA總冠軍更重要，各攔路虎勢以擊倒「夢之隊」為目標。

奧運男籃Show Time：

分組賽：7月25日至8月7日

8強：8月3日 4強：8月5日

季軍戰：8月7日（晚上7時）

冠軍戰：8月7日（上午10時30分）

比賽場地：埼玉超級體育館

註：香港時間

賽制：12隊分3組進行單循環賽，首兩名以及兩支小組「最佳第3名」將晉級8強。有別於過往奧運如要奪金需要進行8場比賽，今屆只要打6場便有機會爭奪金牌。

奧運 Fun Facts：

1.上屆里約奧運破紀錄地合共有46名NBA球員參加，今屆這個紀錄勢再次被打破。事關除了伊朗隊外每個國家至少擁有1名NBA球星坐鎮，包括東道主日本，當中非洲勁旅尼日利亞更多達8人，僅次於美國隊，足以證明各隊實力差距有限，每仗比賽將更加勢均力敵，加上大部分超級球星未有參與，一眾與NBA打滾的年輕小將及綠葉球員，可趁機展視自身實力爭「上位」，球迷不容錯過。

2. 今屆東奧男籃充滿新鮮感，不少過往常客包括塞爾維亞、中國、巴西及立陶宛竟然未能入圍，造就斯洛文尼亞、捷克首度征戰奧運，當錫在資格賽後更激動表示：「太奇妙啦！我諗每個細路都夢想參加奧運會。我都係所以自己都非常努力去戰鬥，我認為我哋值得企喺到。」另外2支歐洲「褪色勁旅」德國、意大利，分別相隔2屆及3屆重返奧運，加上自1976年後再度入圍的東道主日本，相信可帶給觀眾新衝擊。

3. 由於日本疫情最近急速反彈，東奧將會「閉門」舉行，成為歷史上首屆沒有現場觀眾的奧運。閉門作賽令球員失去球迷支持，間接影響比賽動力，對弱隊來說屬一大打擊。惟美國前鋒積蒙格連卻指對球隊反而有利：「通常美國隊去到邊都會有觀眾干擾，因為每個人通常都希望見到球隊輸波，所以無球迷可能會幫到我哋，可以喺一個比較公平嘅情況下作賽。」

A組大檢閱

美國（內線：4 ，外線：5，進攻：5，防守：4，獎牌機會：5星）

世界排名：1

焦點球星：杜蘭特、列拿特、布克

簡評：美國多位球員能勝任兩個或以上位置，選兵明顯注重球員的換防能力多於高度，惟只得巴姆艾迪巴約一位正中鋒，內線恐成弱點。此外列拿特及布克等後衞多屬攻優於守，外線防守亦令人擔憂，能否連霸要看「得分王」杜蘭特的演出。

法國（內線：5 ，外線：4，進攻：4，防守：4，獎牌機會：4星半）

世界排名：7

焦點球星：高拔、巴頓、科尼亞

簡評：踏入「後柏加」時代，法國今屆由爵士中鋒高拔領軍，這位NBA 3屆最佳防守球員，擁有出色的籃底統治力，封阻更屬其看家本領。挾2019年世界盃8強擊敗美國的氣勢，法國出線小組不成問題，可望走到爭牌階段。

伊朗（內線：2 ，外線：2，進攻：2 ，防守：2 ，獎牌機會：半粒星）

世界排名：23

焦點球星：哈達迪、巴哈拉米

簡評：伊朗雖以19年世界盃亞洲區國家首名的身份入圍，但過去僅兩次亮相奧運，未曾在分組賽中突圍。球隊青黃不接，是今屆唯一一支沒有NBA球星坐陣的國家隊，目前仍要倚靠曾征戰NBA多年的36歲老將哈達迪，以及38歲的前「亞洲第一小前鋒」巴哈拉米，料陪跑居多。

捷克（內線：3 ，外線：4，進攻：3 ，防守：3 ，獎牌機會：2星半）

世界排名：12

焦點球星：史托蘭斯基、華斯利

簡評：在公牛射手史托蘭斯基領軍下，歐洲新貴捷克近年穩步上揚，2019年首征世界盃獲得第6名。球隊外投能力出色，加上內線亦有華斯利這名前NBA長人壓陣，只要發揮穩定，相信可繼資格賽擊敗加拿大後，再次帶來驚喜。

B組大檢閱：

澳洲（內線：4 ，外線：5，進攻：5 ，防守：4 ，獎牌機會：4星半）

世界排名：3

焦點球星：恩高斯、米爾斯、拜恩斯

簡評：澳洲雖有76人控衞西蒙斯退隊，但其餘7位NBA球星悉數入選，包括爵士前鋒恩高斯及馬刺射手米爾斯等。雖然主帥古吉恩去年才從前76人總教練布朗手中接下兵符，惟這名美國教練對球隊並不陌生，過去長時間於當地職業聯賽執教，更曾率隊參加04年及08年2屆奧運，有力領軍爭取佳績。

意大利（內線：3 ，外線：4，進攻：4 ，防守：3 ，獎牌機會：3星）

世界排名：10

焦點球星：加連拿利、曼尼安

簡評：相隔3屆重返奧運，雖然前馬刺射手比連尼利因傷缺陣，但仍有鷹隊球星加連拿利於NBA東岸決賽出局後歸隊。意大利特點外圍火力驚人，連內線長人亦有一定外投能力，加上勇士小將曼尼安今季大爆發，不容小覷。

德國（內線：3 ，外線：2，進攻：2 ，防守：3 ，獎牌機會：2星）

世界排名：17

焦點球星：華格拿、邦加

簡評：自魯域斯基退役後淪為歐洲褪色勁旅，今屆大軍中只有長人射手華格拿及邦加兩人來自NBA，加上頭號球星「德國朗度」舒洛達因保險金問題缺陣，進攻火力將嚴重削弱，如想在分組賽成功突圍，防守會成最大關鍵。

尼日利亞（內線：2 ，外線：３，進攻：３，防守：4，獎牌機會：3星）

世界排名：22

焦點球星：奧科治、奧卡科、安捷華

簡介：作為唯一非洲代表，尼日利亞擁有多達8名NBA球星，僅次於美國。當中木狼後衞奧科治及熱火前鋒安捷華等皆屬防守專家，早前熱身賽更曾擊敗美國。惟球隊進攻端上得分不太穩定，在金塊控衞摩理士避戰下，進攻或要依靠2015年NBA「探花」奧卡科獨力支撐，但仍有望突圍分組賽。

C組大檢閱

阿根廷（內線：3 ，外線：4，進攻：4，防守：3，獎牌機會：3星半）

世界排名：4

焦點球星：史高拿、甘巴素

簡介：2004年雅典奧運奪金後無以為繼，在明星球員真奴比利退役後，得分重任將繼續落在41歲老將史高拿身上，此子內線技巧及射術出眾，但體能將成最大隱憂，金塊控衞甘巴素必須多作配合，否則再度衝冠甚至出線未許樂觀。

日本（內線：2 ，外線：3，進攻：3，防守：2，獎牌機會：1星半）

世界排名：42

焦點球星：八村壘、渡邊雄太、富樫勇樹

簡介：屬今屆賽事世界排名最低球隊，主將包括巫師的八村壘及速龍的渡邊雄太，配合剛剛拿下澳職NBL冠軍的馬場雄大、歸化球員前鋒艾德華以及本土聯賽天王富樫勇樹，最重要是主場出擊，有力影響分組出線形勢。

西班牙（內線：5 ，外線：4，進攻：5，防守：5，獎牌機會：４星半）

世界排名：2

焦點球星：保羅加素、馬克加素、盧比奧

簡介：今屆陣容變化不大，老臣子「加素兄弟」、費南迪斯及「金童」盧比奧悉數入選，可惜伊巴卡因傷缺陣，否則實力更強，加上即將加入NBA選秀的明日之星加魯巴，只要外線有水準發揮，絕對是美國最大勁敵。

斯洛文尼亞 （內線：3 ，外線：4，進攻：4，防守：3，獎牌機會：3星半）

世界排名：16

焦點球星：當錫、米克托貝、肯卡

簡介：獨行俠超新星當錫肩負起進攻重任，中鋒米克托貝及金塊大前鋒肯卡外投出色，可讓當錫有更多空間於禁區發難。惟球隊內線薄弱，加上當錫休息時進攻啞火，只要能解決上述問題，實力不容忽視。