安定猛牛為屯門屋邨仔爭口氣！

【邨JUMP!．人物】「有時佢可能唔聽指令，但又入到波令球隊贏波，咁我都吹佢唔脹，佢算係細細個就出咗名，所以有啲偶像包袱，如果之後要繼續打上去，就要放低身段同多啲聽人意見。」安定猛牛教練李旭川所指令自己又愛又恨的球員正是隊長鄭偉鏗。

年僅19歲的鄭偉鏗目前就讀嗇色園主辦可藝中學，擔任得分後衞並擅長外圍及3分投射，此子更曾於金盃賽4強首回合狂轟31分，屬安定猛牛得分主力。然而這名明星球員卻透露因長期自我要求過高，繼而患上躁狂症：「第1年打波已經係咁，當打得唔好個陣就會有，但我通常喺場會盡量抑壓住自己，打完比賽先至發脾氣，好似打牆等，唔想畀隊友睇到，驚影響佢哋情緒。」

「屯門牛呀嘛！球隊嘅優勢係唔要命同好搏，另外我哋都比較團結，本身大家已經認識，所以好有默契。」「阿鏗」打趣地說出球隊優點，他笑言分組賽面對逸東一仗便是最佳例子：「最多試過落後20分，不過隊友唔要命咁搏命守波，最後1分鐘連追13分打和，雖然隊友（梁靖熙）唔好彩犯規送咗個罰球畀人，去到黃金入球輸波，但依場比賽真係好難忘。」

即將踏上《邨JUMP!》決賽舞台，「阿鏗」表示以平常心對待，不會特別緊張，惟代表屯門出戰的他心目中原來有一個更宏遠的目標：「屯門一直都係唔俾人睇好嘅地方，俾人睇低一班，基本上名校都係出自於九龍區、港島區，屯門區就算打得勁嗰一兩間都唔會成日俾人提起，到而家打贏左其他屋村，希望證明屯門可以同出面嘅人爭。」

文：李浚湣

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《邨JUMP!》冠軍爭霸戰

日期：7月24日 地點：修頓場館

11:30 總決賽-共融賽

12:15 總決賽-銀盃賽冠軍戰 迎東破浪 vs 沙角環擊

*14:30 總決賽-金盃賽冠軍戰 安定猛牛 vs 瀝源飛俠

*16:00 總決賽-全明星邀請賽

*東網免費直播