東京奧運　香港人撐香港人！

等足一年，東京奧運本周五（23日）終於揭幕！究竟香港市民對這個象徵榮譽，凝聚無數歡笑與淚水的體壇盛事，認識多深？又有什麼說話送給一眾本地運動員？讓我們一起實踐「香港人撐香港人」！

走在旺角街頭，隨機訪問香港市民，發現多對奧運有著基本認識，能夠準確說出東道主（日本東京）及揭幕日（7月23日）。香港歷來首面奧運金牌，也難不倒他們，除了回答由「風之后」李麗珊在1996年亞特蘭大奧運贏得，更能複述其「香港運動員唔係垃圾」的金句，可見頗有共鳴。

有趣的是，在幾個市民心中，香港不只一面金牌，認為「牛下女車神」李慧詩（Sarah）亦曾在2012年倫敦奧運「登頂」。但事實上，Sarah在該年競輪賽摘銅，是繼李麗珊的金牌，及李靜／高禮澤（乒乓球男雙）的銀牌後，香港歷來第3面奧運獎牌，續在翌屆里約奧運「炒車」，未能再度踏上頒獎台。得知「真相」後，他們大嘆可惜，祝福「女車神」在8月再創高峰。

說起Sarah，她絕對是最受歡迎的港將。不少受訪者表示，已「mark」定日子，觀看競輪賽和爭先賽直播，有學生妹趁機「表白」：「我最喜歡李慧詩，她遇到挫折也會堅持，不會放棄！」亦有學生哥為香港未能奪得籃球、足球、七欖，這些「大球」項目的入場券感到可惜：「我較留意本地籃球，前陣子看了亞洲盃外圍賽，雖然港隊輸了，但小將們拼盡每一球，很欣賞他們。」無論是否奧運代表，相信香港人一定撐香港人，這日聽得最多的打氣說話，老套卻實在：「香港加油！為香港爭光！」

在香港，走體育這條路從來不易，走到奧運殿堂，更是難上加難。有受訪者說：「香港政府投放於體育的資源不多，但你們為了目標，仍不停努力練習。」其友人附和道：「或許香港運動風氣一般，但不要放棄，總有人看見你們的努力！」迎難而上，或許就是香港運動員的精神：「現在香港社會環境很艱難，希望運動員體現香港人堅毅不屈的精神，在奧運期間盡力，把平日的練習，內心的信念，一一發揮出來。加油！」