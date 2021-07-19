中國女排抵東京　首戰對土耳其

中國傳媒消息，冠軍熱門中國女排大軍周一(19日)下午抵達東京，準備東京奧運女排賽事，今屆賽程亦已出爐，中國女排編入B組，首戰將於周日(25日)舉行，對手是土耳其。

為備戰東奧，中國女排早一直在寧波北侖訓練基地進行集訓，早在5月初，球隊曾到訪東京出席排球測試賽，在5月下旬至6月期間拉隊到意大利出戰世界排球聯賽，然後又回到北侖集訓，相當忙碌。

中國女排總教練郎平於7月初公布奧運12人名單，球員計有：隊長朱婷、隊員袁心玥、龔翔宇、王媛媛、張常寧、劉曉彤、姚迪、李盈瑩、丁霞、王夢潔、劉晏含、顏妮，郎平表示，希望這12人是中國女排嘅最好選擇，由於過去一年很少有國比賽機會，球隊只能把主力與後備混合練習，再進行技術統計，但都只是一個參考數字，一切靠實戰定奪。

球隊抵達東京機場期間，職球員做足防禦措施，戴上口罩及面罩保護，入境前辦妥奧運證件手續，現場有球迷接機，響起「中國加油」聲音，完成手續後郎平接受短暫訪問，她表示：「挺興奮的，已經等了5年，中國女排一定準備好了，今屆目標是冲擊獎牌，一場場去拼。」

東京奧運中國女排賽程

7月25日 中國 VS 土耳其

7月27日 中國 VS 美國

7月29日 中國 VS 俄羅斯

7月31日 中國 VS 意大利

8月2日 中國 VS 阿根廷

8月4日 8強

8月6日 4強

8月8日 決賽及季軍戰