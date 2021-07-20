病毒入侵美國體操隊　比莉絲隊友確診

參加東京奧運的運動員受到新冠肺炎病毒威脅愈來愈大，美國體操名將「黑珍珠」比莉絲的其中一名隊友伊加，已證實確診，目前已被隔離，而捷克奧委會也證實沙排球員「中招」，他們原定下周一的首場比賽將會缺席。

被視為美國爭金希望的女子體操隊，大會確認有一名年輕女將確診，但沒有公布其名字，而消息指是屬於替補身份的18歲年輕女將伊加，其教練及父母其後已證實，並表示上月已接種疫苗。其母親接受訪問時表示:「很多人告訴我，包括個人的隊醫，我只想告訴大家，要嚴肅看待（疫情）。」

據悉，體操主力隊員包括比莉絲等是分開居住，並且繼續備戰，暫時不列為密切接觸者，而體操隊幾日前已到埗，並且到場館進行訓練，東京奧組會只公布了有美國一名年輕隊員確診，並已進行隔離，但沒有公布名字，而曾同一個練習場地的荷蘭體操隊，也曾在另一時段在此訓練，兩支隊伍都於周一(19日)停止訓練。

據透露，美國隊除了訓練之外沒有外出過，之前曾用租借巴士接載，而美國隊於上周四（15日）抵日，每天都進行病毒檢測，伊加是於周日被懷疑「中招」，最終周一證實確診。

至於捷克奧委會亦宣布男子沙排運動員佩華錫(Ondrej Perusic)確診新冠肺炎，他將會錯過首戰，而捷克的首仗比賽亦推遲。