香港泳隊出發！歐鎧淳學埋日文去實習

香港游泳隊於東京奧運勇奪10張奧運入場券，不論是獎牌希望何詩蓓、「四朝元老」歐鎧淳，還是香港史上首位以A標闖奧的男泳手何甄陶都為今屆賽事增添看點，表現令人期待。港隊大軍周二（20日）早上啟程到日本，出發前分享對東奧的期待。

近月人氣急升的本地泳手必數24歲的何甄陶（Ian）。美國出生的Ian 6月在本地長池賽以21秒97達奧運50米自由泳A標，成為香港男子泳隊史上第一人，上周他更確認憑B標取得100米自由泳奧運資格，今屆奧運將會兼戰兩個項目，成就更被內地傳媒形容為「港版寧澤濤」。Ian表示，可以參加奧運100自屬意料之外，由於50自才是主項，100自會視作該項的「熱身」。

說到位於東京晴海的選手村，首次出戰奧運的Ian表示相當期待：「奧運村內的所有事物我都很期待！劍擊隊的朋友近日向我們展示村內情況，更為我們『測試』過紙板床，所以我都不太擔心。」另一位「飛魚」何詩蓓（Siobhan）同樣心情興奮，同時期待當地美食：「聽說村內有廚師教整壽司，有機會我都想參加！」上月尾，Siobhan在美國密歇根大學的教練特意來港，獲得50米、100米及200米自由泳個人賽入場券的Siobhan表示，教練來港對備戰有很大幫助：「教練為訓練注入很多活力，而且有他在現場指導我們，是一個很大的推動力，他給予我很大信心，很開心最後階段有他陪著我們。被視為獎牌希望對我來說是動力，但我不會定下什麼目標時間，到時希望做好本份，游到最佳時間！」

至於即將第4次參加奧運會的歐鎧淳則是眾港將之中，心情最平靜的一位。對於選手村有運動員確診，這位背泳女將坦言「預咗」：「唯有自己做好清潔衛生。」她續指，上屆奧運要乘飛機20小時才抵達巴西，今屆不用坐長途機，已經「賺了」，她期望藉此優勢游出佳績。為「備戰」東京奧運，她特意學習日文，問到進度如何時，她笑說：「原本我想在去年學好，但進度仍然很慢。點餐應該沒有大問題吧，至少會說『這個』、『那個』，哈哈！」

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