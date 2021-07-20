「大師姐」施幸余轉身份闖東奧

2004年由雅典奧運起，出戰過3屆奧運的「大師姐」施幸余，今屆雖無緣以運動員身份出戰，但將以助教身份帶隊出征，她坦言遇到不少挑戰：「第一次帶隊去奧運，出發前有很多準備，多了一份擔心，是一種全新體驗。」

里約奧運後，施幸余開始兼任隊中助教，為退役鋪路，但這位33歲香港名將其實未打算放棄運動員身份，說到游泳，依然幹勁十足：「我其實『心思思』想去亞運！近月我的蝶泳游得不錯，相信應該還有空間發揮，希望可以達A標去12月的世錦賽。」曾於仁川亞運與鄭莉梅、歐鎧淳、何詩蓓造出兩個接力香港紀錄的施幸余表示，一直捨不得離開泳手角色，是因為「心願未了」：「韋漢娜的香港女子蝶泳紀錄，我和陳健樂說了很多年了，我們一直望著26秒66去衝，希望終有一日可以打破。」

雖然未能出戰東京奧運感到可惜，但這位「大師姐」表示，能見證小將們成長亦很安慰：「見到何南慧努力爭取達標，令我想起小時候的自己。起初她很少說話，之後主動問我意見，真的成長了不少。」

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