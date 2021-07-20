後保特時代　奧運百米飛人誰領風騷？

「後保特時代」的奧運田徑場，問誰領風騷？或許，有田徑迷會因為今年東京奧運沒有了「閃電俠」而感到失焦，但保特的引退同時是為其他各國飛人趟開了一扇大門，讓有能者盡情發揮，登上頒獎台最高階級。以下四大熱門絕對值得大家留意。

「閃電俠」睇好舊敵保美爾

擁有奧運8金、包括於2008年、2012年及2016年以無敵姿態橫掃奧運100米跑「三連霸」的保特，笑言今年可以隔岸觀火，心情來得輕鬆，「連呼吸的空氣也份外清新」。問到看好那位能「承繼」他的王位，這位牙買加傳奇坦言其昔日敵人、美國的保美爾是他心水之一。

近年保美爾經歷過不少高山低谷，包括里約奧運後他的阿基里斯腱傷患一度令他「長抖」，不過他未被打沉，今年在美國奧運田徑選拔賽強勢回歸，造出9秒80力壓群雄；另外六月份保美爾在美國賽事亦造出9秒77的全年最快時間，他的「Comeback」令保特也為之佩服。

「我必須要說，真的很期待保美爾在東京奧運的表現，他才華洋溢但傷患亦多，我在他身上看到了很深的承諾，對跑步的堅持。」除此之外，僅在選拔賽中屈居第二的另一美國跑手貝加亦值得留意，他今年曾造出9秒85，將聯同「三哥」卻利披起美國戰衣闖入東奧。而39歲老將基寧則未能在選拔賽爭得入圍資格，欲4闖奧運之夢幻滅。

另邊廂，加拿大飛人格拉斯亦屬熱門之一，2019年的多哈世界田徑錦標賽中，26歲的他以9秒90的成績爭得一面銅牌，而且近態保持得不錯，外界看好他能帶來震撼表現。格拉斯過往與保特交手多次，經典之一是約里奧運100米及200米決戰，保特承認，在格拉斯的進迫及影響下，他才跑得特別好。「後保特時代」的格拉斯可否躍居奧運飛人？突破自己里奧一銀（200米）及兩銅（100米及4×100米接力）的成績，大家拭目以待。

西姆心內有力做奇兵

此外，南非近年在短跑界亦屢爆驚喜，27歲的西姆心內挾今年第2快時間（9秒84）出戰奧運，作為非洲紀錄保持者及英聯邦運動會金牌得主，西姆心內背負非洲人的願望，希望能爭上頒獎台。

200米還看17歲奇才禮頓

奧運200米跑於過往3屆亦是保特天下，而東京舞台上的聚光燈，將投射在年僅17歲的禮頓（上圖）及世界冠軍尼拿斯身上。禮頓早前多度刷新了男子U18 200米跑的世界紀錄，以19秒88改寫了保特的舊世績，被視為京奧潛力股。至於尼拿斯則在美國奧運選拔賽擊敗禮頓，以19秒74排名今年第1，因此被列為能與格拉斯爭一日之長短的焦點。

除此之外，尼日利亞的奧杜杜魯是唯一打入今年世界5強的非美國跑手，他能否打破該國的壟斷局面？值得期待。

哈里遜罕有「雙跳奇人」

天生彈力驚人的哈里遜（圖）成為「雙跳奇人」，22歲的他於美國奧運選拔賽中成功爭得男子跳遠及跳高兩個參賽資格，成為1912年科比後，首位兼得此兩項奧運入場券的美國人。幸好，東奧賽程中兩個項目於不同日子舉行，令他可分配體力應付賽事。

費絲亞女飛人贏面高

稱霸短跑界逾10年的牙買加天后費絲亞（圖），作為2008年京奧及2012年倫奧兩屆女子百米飛人金牌得主，來到2021依然紅透半邊天，34歲的她今年6月造出了10秒63的世界歷來第2快時間，僅次於名宿「花蝴蝶」姬菲芙於88年所創下的世界紀錄（10秒49）；她將接受英國好手甸娜史密芙的挑戰。里奧百米女飛人靴娜譚臣亦將力爭衞冕。而美國新星李察遜因未能通過藥物檢測，無緣爭逐100米跑。

杜普蘭蒂斯撐揀飲擇食

於美國長大、而代表瑞典出戰奧運的「新鳥人」杜普蘭蒂斯（圖），年僅21歲坐擁室外及室內男子撐竿跳的世界紀錄，但其實來自奧運世家的他，由細到大都十分偏食，更討厭蔬菜，即使媽媽是前7項全能運動員兼營養師，不過亦無法游說杜普蘭蒂斯多吸收蔬菜纖維，他笑言炸雞及糖果等「美食」才是他能量的來源，且看他能否在東奧超越6米18世績。