【港講J.LEAGUE】J STATS為賽事添色彩

今年6月13日磐田山葉對甲府風林的J2聯賽，磐田中場遠藤保仁第700次在J.LEAGUE聯賽上陣，成為史上首位達此里程碑的球員。準確、詳盡的數據資料統計，乃J.LEAGUE專業程度的反映，過往也為這賽事帶來無盡話題，去年官方將這些數據、紀錄改名為「J STATS」，以提高其地位及價值。

自J.LEAGUE首季起，球賽基本統計如球員、比數、入球者這些資料，都已被J.LEAGUE歸檔儲存。因此，目前仍屬現役的「元祖級」球員三浦知良在J1的上陣及入球數字，只消片刻即可找到為325場139球；而到了千禧年的2001年，每隊、每名球員的比賽數據例如傳球、救球，都納入官方統計範圍，至於追蹤數據如球員跑動距離、衝刺次數，則在2015年開始有正式統計。

目前，J.LEAGUE的賽事公式紀錄是由在球場的紀錄員負責，J.LEAGUE數據中心負責統籌。此外，其中一家J.LEAGUE支援公司Data Stadium就會安派3名專人在現場統計追蹤數據，即將球員、裁判動態數據化，至於餘下的比賽數據則是透過視像系統由一批專人負責紀錄。

J.LEAGUE多媒體業務部代表茂木剛史、山下航平都認為，J STATS有助賽事更具競爭性，茂木表示：「有了詳盡的數據，J.LEAGUE整體競爭力（球會技術分析、強化、育成、裁判員水平）會提高，並且能更好地服務球迷（比賽直播、新聞內容、網絡話題）。」山下補充道：「包括世界盃在內的頂級賽事、世界各大聯賽都採用更多新技術、數據利用更為複雜。想提升J.LEAGUE的競爭力、培育下一代球員及加強服務球迷，這環節是不可缺少的。」

球隊、球員表現好壞往往是主觀判斷，但數據卻是客觀事實的存在。「利用數據就可以客觀分析、了解球隊和球員的特點。」茂木與山下不約而同地稱，J STATS為熱愛足球的家庭成員、球迷提供了共通話題或在社交網絡討論，給予大眾享受足球的另一種樂趣，並開拓新的觀賽視角。「因此，數據是影響未來J.LEAGUE發展的重要元素。」

山下進一步解釋說：「為甚麼要在電視直播中展示這些數據？由此可以看到球隊與球員那些特點？當你一邊思考、一邊觀看比賽，就會發現那些數字有其含意，不妨先找出你最喜愛的球員，相信你會對他的數據感到興趣。」

介紹番！大阪櫻花中場「氣袋」奥埜博亮

橫濱水手後衞岩田智輝，今季曾經於5月26日球隊聯賽作客大分三神一役，交出13.68公里的跑動距離，屬今季J1球員單場跑動距離最高紀錄；不過假如翻查今季J1球員單場跑動距離最多的頭10位，大阪櫻花中場「氣袋」奥埜博亮則竟然佔有五席之多；至於球隊方面，今季異軍突起的鳥棲砂岩，平均每場團隊跑動距離高達125.404公里，遠較J1平均值116.845公里為高，屬各支J1球隊之冠。