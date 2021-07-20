奧運選手團搭經濟艙　台正副總統道歉　體育署長請辭

中華台北奧運代表團其中134名選手，周一（19日）乘搭包機前往日本出征東京奧運。被稱為中華台北奪金最大希望、世界羽毛球「一姐」戴資穎，當日卻在社交網表示選手只能乘搭經濟艙。台媒其後爆出，36名乘坐商務艙的全是官員、教練及隊醫。台灣的蔡英文總統、賴清德副總統等人同日晚道歉；體育署長張少熙翌日請辭。

戴資穎周一在Instagram上傳「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」的照片，其後入住3星級旅館。其父親戴楠凱批評，去年教育部曾承諾選手、教練出征東奧都將搭乘商務艙；形容今次「有被騙的感覺，很不舒服」，引發民眾和朝野立委不約而同斥責教育部不重視選手。

統籌出賽安排的教育部體育署周一晚緊急召開記者會，部長潘文忠解釋，安排出於高規格防疫考慮，因為經濟艙機位較多，能夠安排選手隔開坐，較商務艙安全。但他承認思慮不周，與體育署長張少熙向所有選手鞠躬致歉，承諾之後出發的選手來回都會乘搭商務艙。

蔡英文在社交網發文回應，形容安排不夠細心、非常遺憾，稱「對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意」。行政院長蘇貞昌表示，已致電戴資穎向她道歉，承諾待奧運結束後，會要求教育部提出檢討報告，追究責任。