【有片】利物浦連和　干拿迪首演有料到

英超勁旅利物浦周三(21日)凌晨喺奧地利展開季前熱身賽，「紅軍」喺接連2場各30分鐘嘅賽事入面，分別同恩斯布魯克、史特加踢成1比1平手，焦點人物係今夏以3,600萬鎊轉會費加盟嘅中堅伊巴希馬干拿迪，呢位法國小將首演大獲好評，仲展示出令球迷詫異嘅高速度。

利物浦首場對恩斯布魯克，由阿歷山大阿諾特同祖爾麥迪比帶住一班後備同新人落場，卡利奧斯、南野拓實、奧歷治等預計會被放走嘅球員都在陣，結果利物浦憑奧歷治射入12碼先開紀錄，但最終都被恩斯布魯克追和1比1。

第2場對住德甲史特加，利物浦就盡遣穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同阿歷士張伯倫等主力，法國中堅伊巴希馬干拿迪亦首度披甲，呢位22歲新星雖然身高1米94兼身型龐大，但原來速度唔差，先後2次喺對手半單刀情況下，高速回追瓦解對手射門。利物浦呢場雖然先失守，但憑沙迪奧文尼門前撞入追和，2場比賽都踢成1比1平手。

利物浦領隊高普賽後表示：「干拿迪踢得好好，就同我預期嘅一樣，佢喺練習嗰陣已經係咁樣。」不過，高普透露2名重傷初愈嘅中堅華基爾雲迪積克同祖高美斯「未踢得」，下場熱身賽對緬恩斯多數唔會上陣，意味干拿迪同祖爾麥迪比好可能係利物浦季初嘅中堅組合。