妻子否認施古臣被捕　戴爾夫突然要隔離

愛華頓周二(20日)證實旗下1名球員因接受警方調查被「停職」，據報涉及罪名係性侵犯一名兒童，雖然球員身份未有公開，但英國警方透露涉案人士係31歲，而愛華頓陣中只有基菲爾施古臣同戴爾夫2位球星符合描述嘅條件，引起球迷無限猜測。

事件爆出後，基菲爾施古臣老婆Alexandra Ivarsdottir即出面表示老公未有被捕，不過冰島媒體《Stundin》亦報道，涉案球員身份就係基菲爾施古臣，有球迷更指出，如果基菲爾施古臣未有被捕，點解出嚟澄清嘅人唔係佢本人而係老婆？據報Alexandra Ivarsdottir之後更因為受到大批球迷滋擾，已經將佢嘅認證IG帳戶刪除。

但正當矛頭指向基菲爾施古臣，周四(22日)將出發去美國踢熱身賽嘅愛華頓，周三(21日)突然宣布戴爾夫唔會隨隊出征，原因係佢曾經同確診人士接觸，為安全起見而接受隔離。戴爾夫喺愛華頓之前2場熱身賽都有上陣，球會聲明更指呢位31歲前英格蘭國腳，完成自我隔離後將恢復操練，似乎未有「停職」。