「字母哥」轟50分　公鹿相隔50年再奪總冠軍

總冠軍塵坎落定！NBA總決賽周三（21日）上演G6大戰，「字母哥」安迪杜甘普個人轟下「雙雙」50分、14籃板，外加5次阻攻，帶領公鹿主場以105：98擊敗太陽，連贏4仗兼總場數反勝4比2，這亦是公鹿自1971年後，相隔50年奪得球隊史上第2座NBA總冠軍，而「字母哥」更成為總決賽FMVP，絕對是實至名歸。

這場關鍵大戰由「字母哥」安迪杜甘普一記封阻打開序幕，雙方開賽初段相對手緊，頭16次起手2隊合共只中4球。惟暫停後米度列頓個人連取5分，公鹿稍為領先15：7。3連勝的公鹿之後愈戰愈勇，奇兵樸迪斯射入2球3分，加上「字母哥」連取6分，首節將領先優勢擴大至13分。

第2節太陽開始站穩陣腳，小將佩恩連取5分，加上C莊遜的3分球，帶領球隊打出1段10-0攻勢，僅追剩3分。米度列頓及後籃底犯規，3犯纏身但教練未有即時將他換下，艾頓2罰全中，太陽反超前35：33兼今仗首次領先。臨完半場基斯保羅發力，連中3球中距離，再助攻中鋒艾頓「拆你屋」，太陽單射射入31分下，公鹿落後42：47。「字母哥」安迪杜甘普、基斯保羅各自成為2隊表現最突出球員，前者斬獲17分7籃板，後者則貢獻13分4助攻。

換邊後公鹿由安迪杜甘普追分，「字母哥」先搏得「And one」，再射入3分，追至落後1分。2隊之後互相「搏鎚」，太陽先有高達搏得「3+1｣，長人盧比斯亦替公鹿連取6分，包括1記籃底大力入樽。另外賀列地下半場狀態同樣回勇，單節攻入7分，但「少主」布克最後一擊搏得罰球兼2罰全中，第3節完2隊打成77：77平手。

最後一節公鹿主導形勢，賀列地先射入3分，雖然基斯保羅挺身而出連入5分，但「字母哥」籃底搏得對方中鋒艾頓5犯，令太陽禁區防守力大大削弱，「字母哥」隨即硬闖內線，搏得多次罰球機會，更於籃底大力入樽，助公鹿領先至94：88。比賽尾段米度列頓射入關鍵中距離，替球隊鎖定勝局，最終公鹿以105：98擊敗太陽。

數據方面公鹿「字母哥」25射16中，罰球更加19射17中，交出「雙雙」50分、14籃板，外加5次阻攻，二當家米度列頓亦射入17分，樸迪斯則扮演奇兵後備貢獻16分。至於太陽方面，基斯保羅19射11中攻入26分，「少主」布克則22射8中僅得19分。雙方今仗命中率相若，3分球同時不足25%，惟籃板卻成為勝負分野，公鹿取得53個，惟太陽只有37個。

「字母哥」於今屆總決賽場均獲35.2分、13.2籃板，這名26歲FMVP賽後相當激動，並感謝球隊上下對自己的信任：「我都同樣信任依支球隊，所以我一直都想喺依個城市同班隊友拎到總冠軍，我好高興我哋能夠完成目標。」