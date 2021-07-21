心理教練協助備戰　陳芷澄期待奧運突破自己

連績兩屆奧運取得入場券香港高爾夫球「一姐」陳芷澄（Tiffany），即將首度以職業球手身份出戰東京奧運，正身處美國洛杉磯的她周三（21日）透過視像會議，與傳媒分享最後階段備戰情況。作為香港首個及唯一的職業女將，Tiffany坦言「路很難行」，但經過3年修行，心態已成熟不少。她透露，去年心理教練加盟團隊後，現時身、心都已準備好迎接東京奧運！

27歲的陳芷澄今年4月在洛杉磯公開賽以個人最佳的第8名完成，取得職業生涯首個「前十」，她對於今年成績感滿意。5年前的里約奧運，當時還是業餘球手的Tiffany在60個球手中以第37名完賽，她明言要在東奧突破自己：「去年7月起一直留美訓練，其後透過贊助商支持，請來心理教練加入團隊，在他協助下，心態上成長不少，比賽亦能控制好情緒。」為專注備戰，Tiffany放棄到法國比賽，選擇留在美國訓練：「來到最後階段，我希望專注在體能、心理及幾個技術方面加強訓練，希望今屆奧運可以突破上屆成績，甚至踏上頒獎台。」

東京奧運選手村持續錄得確診個案，更有指如果疫情惡化，這屆有機會在最後一刻取消，將於美國時間7月29日啟程去日本的Tiffany表示，相信日本會為運動員作最好的安排：「我已注射疫苗，另外過去一年自己多次搭飛機去比賽，累積了不少防疫經驗。作為運動員都不能擔心太多，我們高爾夫球手室外比賽，早已習慣應對突如期來的變化，比賽常有機會取消。我只可set好目標、時間表，控制好自己做到的事，當然我都不希望奧運取消。」

Tiffany表示，預計在日本時間7月30日下午到埗，並會繼續留意其他運動員動向，了解當地情況：「我計劃8月4日比賽前會先看男子組決賽，看看場地和我欣賞的球手。知道今屆奧運有香港多間電視台有轉播，希望大家都可以在電視前支持我！」