奧運女足好波連場 「美女」最有冠軍相

奧運女子足球周三(21日)下午率先開波，G組有場大戰，瑞典女足對美國女足。美國女足實力鶴立雞群，連奪2015及19年女子世盃冠軍，過去6次參加奧運獲得4金1銀，陣中猛將如雲，多位球員曾經代表國家陣上陣超過100次，包括32歲著名射手雅歷絲摩根，佢為美國女足上陣180次，射入110球，效率極高，美國女足無疑係今屆爭冠最大熱門。

至於瑞典女足實力亦不俗，係上屆奧運銀牌得主，並喺2019年女子世盃獲得第3名，要取得出線權，應該沒有問題。瑞典女足同美國女足首輪賽事就要交鋒，可以話係冠軍前哨戰。

直播表

周三4:00pm 女奧足 中國女足 Vs 巴西女足

Now 601、有線661、601台

周三4:30pm 女奧足 瑞典女足 Vs 美國女足

Now 602、有線662、602台

周三6:30pm 女奧足 日本女足 Vs 加拿大女足

Now 602、有線661、601台

周三7:30pm 女奧足 澳洲女足 Vs 新西蘭女足

Now 601、有線662、602台

周四2:45am 蘇聯盃 艾迪爾聯 Vs 馬瑟韋爾

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周四07:30am 美職 紐約城 Vs CF蒙特利爾

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周四08:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 聖荷西地震

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周四10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 洛杉磯銀河

Now 638、有線654、614、無綫myTV Gold 301

周四10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC洛杉磯

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