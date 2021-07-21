東京奧運全曆推介每日必睇熱項

東京奧運如箭在弦！為期17天的奧運共設33個大項，將在42個比賽場地燃點戰火，共決出339面金牌。每天激戰連場，香港的5間電視台亦會全天候播放，以下是本報精選「每天必睇熱項」，當中有話題十足的奧運第一金、男女子百米飛人、足籃排爭霸戰、體操全能王、游泳金牌飛魚誕生、乒羽焦點戰，還有馬術、射擊、滑浪等項目的金牌誕生日子，香港爭牌熱項亦幫你「嘜」低！記住這個「東京奧運全曆推介」就不會錯過奧運最精彩時刻！*時間以大會公布為準

7月23日(Fri)

7:30am 賽艇男、女子單人雙槳預賽、4人雙槳預賽

8:00am 射箭女子個人排位賽

12:00pm 射箭男子個人排位賽

7:00pm 開幕禮

等待5年，萬眾期待的東京奧運終有機會成真！來自世界各地逾10,000名運動員抱着「疫」境而上的決心，全力為夢想拚搏。開幕式雖然決定閉門形式舉行，不會招待現場觀眾，但這一晚全世界的目光將會聚焦於此，香港奧運代表團今次亦派出46多名精英赴會，劍手張家朗及羽毛球手謝影雪擔任持旗手。

7月24日(Sat)

7:30am 射擊女子10米氣步槍預賽至決賽

7:30am 射擊男子10米氣手槍預賽至決賽

8:00am 乒乓球男、女子單打預賽、混雙16強

5:00pm 劍擊女重4強至決賽

6:00pm 游泳男子400米個人混合泳預賽、女子4X100米自由泳接力預賽

6:30pm 女足分組賽 日本Vs英國

「第一金」預料將在女子10米氣步槍誕生，中國神槍手被視為此項熱門，以往曾在雅典奧運射落首金的名將杜麗，今年以教練身份率領愛徒出擊。

7月25日(Sun)

9:00am 羽毛球男、女子單打/雙打/混雙分組賽

9:30am 游泳男子400米個人混合泳決賽

12:00pm 女子公路單車賽

2:00pm 跳水女子雙人3米板決賽

8:00pm 籃球男子美國 Vs 法國（分組賽）

美國男籃以杜蘭特及積蒙格連為首，力爭4連霸，他們於分組賽對陣法國，勢搶頭威。

7月26日(Mon)

5:30am 三項鐵人男子決賽

5:50pm 劍擊男子花劍個人4強至決賽

6:00pm 體操男子團體決賽

7:00pm 乒乓球混雙金牌戰及銅牌戰

8:00pm 籃球男子日本 Vs 西班牙（分組賽）

乒乓球混雙是今屆新增項目，香港的黃鎮廷偕杜凱琹實力強橫，究竟能否打入金牌戰，會否遇上中國金牌熱門許昕及劉詩雯？值得期待。

7月27日(Tue)

9:45am 游泳男子200米自由泳決賽

10:05am 排球女子中國Vs美國（分組賽）

2:00pm 跳水女子雙人10米高台決賽

4:00pm 馬術盛裝舞步特別大獎賽

5:30pm 劍擊女子重劍團體金牌戰及銅牌戰

6:45pm 體操女子團體決賽

跳水是奧運熱搜項目之一，近年稱霸世界大賽的中國「雙妹」陳芋汐及張家齊將有力問鼎高台雙人賽桂冠。

7月28日(Wed)

7:00am 滑浪男、女子金牌戰

9:30am 200米自由泳女子決賽

3:30pm 欖球男子決賽

6:15pm 體操男子全能決賽

7:45pm 3人籃球男、女子金牌戰及銅牌戰

香港飛魚何詩蓓狀態大勇，被視為200米自由泳獎牌希望，她將挑戰美國天后列迪姬等爭金。另外男子體操全能估計屬中日俄之爭。

7月29日(Thu)

8:00am 羽毛球混雙4強

10:37am 游泳男子100米自由泳決賽

3:25pm 排球女子中國 Vs 俄羅斯（分組賽）

6:50pm 體操個人全能女子決賽

7:00pm 乒乓女子單打金牌戰及銅牌戰

美國體操天之驕女比莉絲里奧豪奪4金，實力傲視同儕，24歲的她如能繼2016年後再膺全能女王，將創下50年來首位蟬聯女子全能金牌的歷史，且看中國選手能否作出挑戰。

7月30日(Fri)

11:00am 網球男子單打4強、雙打決賽

12:00pm 彈床女子預賽至決賽

2:30pm 羽毛球混雙金牌戰

4:00pm 柔道+78公斤女子決賽

7:00pm 乒乓男子單打金牌戰及銅牌戰

7:30pm 10,000米男子決賽

年僅17歲的日本乒乓神童張本智和，曾寫下多項紀錄，包括最年輕的ITTF巡迴賽冠軍及年終賽盟主等，今次主場出擊或再有驚喜。

7月31日(Sat)

9:30am 游泳男子100米蝶泳決賽

11:00am 網球男、女子女單打金牌戰、男單銅牌戰

5:00pm 羽毛球男子雙打金牌戰

8:45pm 排球女子中國 Vs 意大利（分組賽）

8:50pm 田徑100米女子決賽

狀態大勇的英國女飛人甸娜史密芙有力挑戰100米金牌寶座。

8月1日(Sun)

6:30am 高爾夫男子第4輪

11:00am 網球男單金牌戰

4:00pm 體操女子跳馬、高低槓決賽

7:30pm 羽毛球女子單打金牌戰及銅牌戰

7:50pm 劍擊男花團體金牌賽

8:50pm 田徑男子100米決賽

今年已擸走3大滿貫的祖高域全力爭取奧運單打金牌。

8月2日(Mon)

4:00pm 馬術三項賽、障礙賽及個人賽決賽

4:00pm 體操男子吊環、跳馬決賽

4:00pm 女足4強

5:00pm 體操女子自由體操決賽

7:00pm 羽毛球男子單打金牌戰及銅牌戰

苦練李世光跳「殺手鐧」的香港跳馬王子石偉雄，有力在奧運舞台爭取佳績，記住一齊為「石仔」集氣！

8月3日(Tue)

2:00pm 跳水男子3米板決賽

4:00pm 體操男子單、雙槓決賽

4:45pm 體操女子平衡木決賽

6:20pm 田徑男子撐竿跳決賽

6:50pm 舉重男子109公斤級決賽

瑞典「新鳥人」杜普蘭蒂斯擁有撐竿跳世績，以及俊朗外表而人氣急升，他坦言由細到大都以奪得奧運獎牌為志願，勢必成為田徑場焦點。

8月4日(Wed)

8:00am 滑板女子組公園賽

2:00pm 跳水女子10米高台決賽

2:30pm 場地單車女子競輪賽第一輪、復活賽

6:30pm 韻律泳雙人自選決賽

8:55pm 田徑男子200米決賽

英國小女孩布朗年紀輕輕，卻毅力意志驚人，滑板女子組公園賽看她表演吧！

8月5日(Thu)

10:55am 田徑男子110米欄決賽

12:15pm 籃球男子4強

3:05pm 場地單車女子競輪賽1/4決賽至決賽

6:30pm 空手道女子個人形銅牌賽及金牌賽

6:30pm 乒乓女子團體金牌戰

李慧詩將在伊豆單車館舉行的競輪賽中，面對眾敵圍攻，不過「牛下女車神」身經百戰，加上特別為港隊研發的戰衣可有效減少風阻，令她衝擊獎牌如虎添翼。

8月6日(Fri)

4:30am 田徑男子50公里競步決賽

9:00am 沙灘排球女子金牌戰

10:00am 足球女子金牌戰

3:30pm 田徑女子20公里競步決賽

6:30pm 乒乓男子團體金牌戰

球員在烈日下揮灑汗水，精彩刺激的沙灘排球豈能錯過。

8月7日(Sat)

10:30am 籃球男子金牌戰

1:00pm 拳擊男子蠅量級決賽

2:00pm 跳水男子10米高台決賽

6:00pm 馬術越野團體決賽

7:30pm 足球男子金牌戰

6:00pm 棒球金牌戰

籃、足王者戰同日舉行，早上先收看男子籃球決賽，究竟美國男籃可否成功冧莊？晚上可安坐家中見證足球決賽冠軍誕生。

8月8日(Sun)

6:00am 田徑男子馬拉松決賽

9:00am 場地單車女子爭先賽、半決賽至決賽

10:30am 籃球女子決賽

12:30pm 排球女子決賽

7:00pm 閉幕式

肯尼亞長跑之神基普喬蓋於壓軸賽日出場，力爭衞冕男子馬拉松金牌。記住睇埋李慧詩喺爭先賽最後衝刺。

*時間以大會公布為準