瑪達連續5屆奧運入波　巴西大炒中國5蛋

今屆東京奧運周五(23日)揭幕前，女子足球分組賽率先喺周三(21日)開打，其中F組「中巴大戰」，巴西女足延續森巴傳統風格，大踢進攻足球，「女球王」瑪達個人梅開二度，連續5屆奧運入波，協助巴西女足以5比0大勝中國女足，旗開得勝。

開賽9分鐘，巴西女足就打開紀錄，達賓娜頭槌攻門中楣彈落地，「女球王」瑪達把握門前混戰，射成1比0，呢位35歲名將連續5屆奧運入波，認真犀利。

13分鐘之後，巴西拉開紀錄，前鋒比卓絲射門，中國女足門將彭詩夢接波甩手，達賓娜補射入網。巴西女足得勢不饒人，後衞伊歷卡都有1次起腳僅高出。

至於中國女足亦有1次入波黃金機會，中場繆斯雯勁射，僅被門將芭芭拉飛身撲出，巴西女足上半場領先2比0。

換邊之後，中國女足加強攻勢，前鋒王珊珊右路窄角度射中柱，繆斯雯補射卻高出。巴西女足避過一劫，幾乎又入多1球，達賓娜轉身抽射，門將彭詩夢撲到再中楣彈出。

中國女足亦不甘示弱，張馨射門，巴西門將芭芭拉撲到再中柱唔入，中國女足今場2次中柱，實在欠運。

中國女足未能拉近紀錄之餘，更於74分鐘再失1球，瑪達發揮「女球王」本色，喺右路用左腳射近柱入網，為巴西領先至3比0。

5分鐘之後，後備上陣嘅巴西前鋒安翠莎博到12碼，佢自己主射入網。踢到89分鐘，巴西女足打反擊，由比卓絲射成5比0。