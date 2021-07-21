朱嘉望大讚奧運村伙食　與外國劍手實戰感新鮮

奧運劍擊賽事將於周六（24日）展開，香港女子重劍隊正於日本東京積極備戰，入住奧運村第4日的朱嘉望周三（21日）接受訪問時表示，已逐漸習慣當地生活，訓練情況更比預期好：「我們已有年半沒有比賽，訓練期間可與其他國家選手實戰是一大收穫，感覺好新鮮！」

香港女子重劍隊歷史性奪得團體賽入場券，隊中除香港「1姐」江旻憓之外，佘繕妡、連翊希及朱嘉望都是第一次出戰奧運，朱嘉望（Moonie）表示，「現在心情好開心、好興奮、好緊張！」她續指，近日訓練很順利，相隔年半終於有機會與外國選手切磋。

晴海奧運選手村連日來成為運動員的打卡勝地，其中飯堂更獲不少運動員好評，Moonie亦相當滿意這裡的「伙食」：「很快就適應這邊的生活了。這裡的飯堂最令我印象深刻，西餐、中餐、燒烤、清真食品、日式菜色應有盡有，其中日本飯堂更有多種來自日本各地的特色料理！」

選手村確診個案持續上升，Moonie指，村內人數眾多，運動員應要好好保護自己：「我們到飯堂用膳時都會穿上手套，而且會盡量保持社交距離，不會坐近其他人，與其他劍手打完劍亦不會握手。」