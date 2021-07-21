【賽後解碼】中國慘敗　因缺少「女版卡尼」

中國女足喺奧運分組賽以0比5大敗於巴西女足腳下，只因「女版卡尼」缺陣？熱刺女足周三(21日)透過官網，宣布由上海農商銀行女子足球隊，借入26歲中國女將唐佳麗，簽約1年，呢位2020年奪得中國女子金球獎嘅女足國腳，將會着起呢支北倫敦球隊嘅9號波衫，征戰來季女子英超(WSL)。

作為中國女足主力，唐佳麗近年曾隨「鏗鏘玫瑰」出戰各項大賽，包括2015年女子世盃決賽周，被譽為係前巴黎聖日耳門球員王霜之外，中國女足最强攻擊手。

今屆東京奧運女足決賽周晉級之路上，唐佳麗繼續擔任球隊嘅進攻核心，喺對泰國、中華台北同澳洲嘅比賽中都入過波，成功帶領中國女足奪得奧運女足決賽周入場券，可惜佢自己最終因傷無緣入選最終決選大軍名單。

中國足總早前發布「中國足球改革發展總體方案」，為促進女足發展，提出要鼓勵女足球員外流國外高水平聯賽，為了響應足總號召，除咗唐佳麗轉戰WSL之外，兩位同為19歲嘅中國女足小將沈夢雨同沈夢露，近日亦分別加盟蘇超些路迪同葡超士砵亭，繼2018年王霜加盟巴黎聖日耳門之後，再掀起新一波外流熱潮。