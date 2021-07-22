【有片】小保加球員騷亂　盧祖拎滅火筒打人

周三(21日)上演嘅南美自由盃16強，爆出超誇張騷亂場面，阿根廷勁旅小保加被巴西嘅明尼路淘汰後，全隊球員喺球場內大肆破壞，前曼聯球星馬高斯盧祖更被影到拳打保安，仲拎埋個滅火筒出嚟搗亂，最終要巴西軍警到場鎮壓平亂，小保加全隊球員亦喺巴西警局被通宵扣查，據報巴西警方最終未有作出檢控。

呢場16強矚目大戰，小保加喺兩回合都有入波被VAR爭議性推翻，結果兩回合打成0比0下，明尼路憑互射12碼晉級。小保加出局後唔忿氣，完場後竟然拉隊硬闖球證更衣室找晦氣，期間同球場保安發生衝突，有片段影到曾效力曼聯嘅前阿根廷國腳馬高斯盧祖曾出拳打保安，另一片段更影到盧祖高舉滅火筒想打人，但被另一同行人士制止。

據明尼路官方聲明透露：「完場後小保加球員返入客隊更衣室，幾分鐘後佢哋職球員衝向球證更衣室，保安嘗試阻止但未能成功，沿途佢哋見人就攻擊，又破壞飲水機同欄杆，後來軍警到場先用胡椒噴霧將佢哋趕走。」小保加副會長列基美事後表示，係明尼路官員先作出挑釁，先至令小保加球員作出激烈反應。

報道指巴西軍警翻查影片後，認出小保加嘅秘魯後衞森拜奴同哥倫比亞前鋒施巴斯坦韋拿曾破壞私人財產，要將2位球員帶去警局扣查，不過小保加主帥羅素就表示「要走一齊走、要留一齊留」，結果小保加全體職球員陪同2人喺巴西警局度過一晚。