有抗疫最強後盾　港將奧運爭金逐銀更有信心

2020東京奧運會及殘奧會將分別於7月23至8月8日及8月24至9月5日舉行，疫情嚴峻令參與的職運動員都多添一份擔憂，本地大學研發消毒產品GERMAGIC獲選為中國香港奧運代表團及殘奧代表團的消毒產品供應商，為征戰東京的香港運動員及代表團成員提供多款消毒產品，提供全方位的消毒方案。此外，GERMAGIC更為代表團印製有港隊標誌的防疫旅行套裝，方便隨身攜帶，安心在比賽中爭金奪銀。

GERMAGIC是由「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」在2003年SARS疫情後開始研發的長效消毒產品。自去年初新型病毒爆發後，GERMAGIC品牌正式投入市場，首先推出「GERMAGIC THYME 長效抗病毒塗層 (MAP-1) 」的噴塗服務，之後陸續推出多款零售裝產品包括：「防護72殺菌噴霧」、「長效殺菌+除臭噴霧」、「空氣殺菌濾網貼」及「4小時低敏殺菌搓手液」。是次中國香港奧運及殘奧代表團將獲贊助上述零售裝產品，可被應用到個人、隨身物品以及在東京奧運選手村的空調系統上，為代表團帶來最安心、全面的抗菌防疫方案。

將香港抗疫科技展示全世界

GERMAGIC製造商、捷和實業有限公司副總裁兼市場營銷總監洪思聰表示：「很榮幸港協暨奧委會及香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，能夠選擇GERMAGIC成為香港代表團的消毒產品供應商。我們一直本香港科研、香港精神、香港心的理念，自然會全力支持香港運動員在運動會上爭取佳績，為他們提供全面的抗菌防疫方案，可以更安心地比賽。我們同時希望透過奧運及殘奧這個國際體育大舞台，將香港抗疫科技展示給全世界，為提升香港科研的國際地位而努力。」

疫情期間，GERMAGIC一直支持本地體壇，自去年4月起便為香港體育學院提供「GERMAGIC THYME 長效抗病毒塗層(MAP-1)」的噴塗服務，以保護一班精英運動員。此外，上月更成為「2021 UCI國家盃場地單車賽香港站」的消毒產品贊助商，為比賽場地香港單車館噴灑長效抗病毒塗層、提供GERMAGIC口罩、搓手液等多款產品。是次賽事的防疫措施更獲得國際單車總會(UCI)的高度評價，認為是東京奧運會的重要參考指標。