網壇星將奧運發力搶金　祖高域爭「金滿貫」

溫布頓網賽完結不久，奧運網球項目本月24日就開鑼。男單預計將上演新舊勢力交鋒，新生代球手試圖力阻世界1哥祖高域達成「金滿貫」的心願。日本女球后大坂直美因情緒受困，避戰法網和溫網，選擇於家鄉復出，足見爭牌決心；剛贏得溫網錦標的芭蒂，亦會奮力一戰為自己世界1姐身份正名。雖然有多位球星缺席，但奧運網球賽事，還是甚具看頭。

2R唔玩天助祖高域奪金滿貫

西班牙「泥地王」拿度衞冕法網失敗後，6月中宣布以身體狀況為首要考慮，缺席溫網之餘，亦不角逐東奧；瑞士奧委會在7月初提名費達拿出戰東奧，「費天王」自2000年悉尼奧運起參加這項四年一度的盛事，他雖然錦標擸盡，但獎牌櫃裏獨欠一面奧運男單金牌，世界排名第9的費達拿下月即年滿40，可惜近兩年飽受膝傷困擾，近日在社交網站中指自己開始了復康治療，不得不退出東奧。

21連勝氣勢勁

隨着「2R」先後宣布唔玩，當代男單「三巨頭」之一的祖高域，要達成男單史上首位「年度金滿貫」又近一步。祖高域在溫網上演逆轉勝，第六度捧起挑戰者金盃，強勢贏得第20個大滿貫，追平費達拿和拿度的紀錄，並在今季3個已完成的大滿貫保持21連勝。這位連贏3個大滿貫的塞爾維亞球王，亦是唯一一個在公開賽時代贏得雙圈大滿貫的球手，本年度3個大滿貫決賽先後連勝3位「95後」麥維迪夫、西西帕斯和貝納天尼，年輕球手要擊敗祖高域，或許要出點奇招。

大坂直美情緒受困 都要打奧運

日本球后大坂直美在法網首戰缺席賽後記者會，及後她透露自己長期受到媒體的質問，心理健康嚴重受影響，毅然退出法網，之後又以相同原因避戰溫網。「運動員也是人，我們都會有要私下處理問題的時候。」她在《時代》雜誌上寫道。大坂在自己的專欄中呼籲外界不要將運動員當作是超人類，要有同理心。

芭蒂為1姐正名

大坂為自己能在家鄉披上日本戰衣征奧而感到無比自豪和驕傲，期望自己在奧運時能達到最高水平。雖然大坂直美一度受情緒所困，但她的人氣仍然高企，和Barbie聯乘的新款娃娃在官網推出後不足一小時已告售罄，可見球迷對她依然支持。接連缺席兩個大滿貫比賽，球迷斷然是想念大坂在球場上的身影，日本的國民更是期待她以東道主球手身份奪金。

剛圓溫網夢的澳洲1姐芭蒂，成功擺脫「一滿貫」，在法網奪標兩年後再登頂。芭蒂在2019年初上世界1姐寶座後，長期獨佔鰲頭，不過期間未有再打入任何一個大滿貫決賽，引起不少人質疑她到底有沒有資格。芭蒂於溫網決賽面對前1姐K普里斯科娃，以靈活跑動和底線戰術制衡對方，在收穫青少年組冠軍的10年後再次贏得溫網，為她減輕不少重擔，也剛好為她出戰東奧造勢。

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