東奧開幕禮導演被炒　疫情嚴峻安倍缺席

東京奧運開幕式前再有麻煩，據日本《每日新聞》報道，東京奧運開幕式前一日，導演小林賢太郎因被指為「反猶太主義者」，被東京奧組會宣布解僱。

據報小林賢太郎之前曾經做喜劇演員，他在1998年曾經在一次演出中，用猶太人大屠殺作為演出題材，包括曾說出「讓我們來玩大屠殺遊戲吧！」有關的影片近日曝光後，有猶太組織提出抗議，最終奧委會決定將他解僱。今屆奧運開幕式爭議多多，3月份有開幕及閉幕總監佐佐木宏被指侮辱女藝人而辭職，上星期又有負責為開幕式作曲的日本音樂人小山田圭吾，被揭發曾欺凌殘疾兒童而呈辭。

日本東京都近日確診數字不斷增加，有專家估算，按照近日的速度，都內最近7日平均感染大數到東京奧運期間的8月3日，將可能有近2600人確診，奧組委將再縮減開幕禮的入場人數，預計僅約950人參與開幕式。

早前有消息指已經將參加人數由原本的1萬減至1千，但近日疫情有再爆發危機，奧委會與國際奧委會開會進行嚴格篩選，最終可能僅得950人能夠出席，其中日本國內相關人士約150人，而外國相關人士包括IOC委員、各國政要及國際單項總會代表等等約800人。

至於在申辦東京奧運擔演重要角色的日本前首相安倍晉三，則決定不會出席奧運開幕禮，消息指日本政府宣布東京進入緊急狀態及病毒限制後，安倍決定不參加開幕。

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