紅髮大坂直美強勢復出　東奧首圈對鄭賽賽

東京奧運網球項目周四（22日）舉行抽籤儀式，力爭實現「金滿貫」的世界「1哥」祖高域抽得「上籤」，首圈將遇上世界排名139的玻利維亞的戴連，衞冕的英國名將梅萊則住硬撼9號種子阿里艾森。女單方面，東道主球后大坂直美強勢復出，將於首圈迎戰中國的鄭賽賽，另一金牌大熱芭蒂則迎來西班牙的托摩。

東奧網球賽將於7月24日在有明網球森林公園展開，今屆男單有多達5位世界前10球星退賽，被視為金牌大熱的塞爾維亞球王祖高域，首圈將遇上世界排名139的玻利維亞的戴連，預料過關難度不大。

衞冕的英國名將梅萊是史上唯一連績兩屆奧運贏得男單金牌的球手，不過他在東奧首圈即遇上來自加拿大的9號種子阿里艾森。近年飽受傷患困擾的梅萊今年終於在溫布頓網球公開賽殺入第3圈，是他4年來首次於大滿貫賽事取得連勝。不過他的東奧對手、20歲新星阿里艾森正值上佳狀態，世界排名比梅萊高89位的他於溫網闖進8強，去年美網更以直落3盤輕取梅萊，相信這位英國名將要突圍相當困難！

女單的施蒙娜、簡蓮、S威廉絲退賽下，剛奪溫網冠軍的世界「1姐」芭蒂成為金牌大熱，她將於首圈面對西班牙的托摩。值得一提的是，芭蒂沒有隨隊住在選手村。東道主球后大坂直美自法網退賽後一直未有參加任何賽事，這位世界排名第2好手休戰兩個多月後，終於在東奧強勢復出，首圈會對中國的鄭賽賽。久未在球場露面的大坂直美以新髮型示人，束著一頭紅色長辮子於場館訓練，相當醒神！