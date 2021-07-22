5年間由零到闖奧　賽艇新星洪詠甄搏盡無悔

疫情令東京奧運延期一年，造就不少新星提早接棒，22歲賽艇代表洪詠甄（Winne）就是其中之一。經過5年的刻苦訓練，Winne將於今個夏天在日本海之森水上競技場，迎來人生首個奧運會，對此她充滿期待：「可以去奧運簡直像發夢一樣！問心，我並非實力強勁，但我會盡力在奧運會划出成績，給自己定下更高的目標，不斷進步。」

右肩扛起一條黃色艇，左手拿着兩支槳，束着紫色挑染長馬尾的洪詠甄緩緩來到城門河側的賽艇中心。出場時的確頗有氣勢，想不到訪問時卻變成另一個人，說話聲線小得幾乎聽不到。不過，害羞不等於她膽小。

克服困難享受自在

賽艇是背向式運動，運動員不能望住目標衝，但這正是Winne覺得有趣的地方：「賽艇是一項背向式運動，一槳一槳的全力划下去，聽到『嗶』一聲才會停。我比較好動，覺得好有挑戰性，每次划艇都給我新鮮感。有時好大浪，有時會特別『拋』，槳亦變得特別重，此時需要更好的技術控制艇了。」

原本Winne是中學田徑隊成員，主攻400米及越野跑，2016年在老師介紹下，她由「拉機」開始認識賽艇，繼而參加香港賽艇協會賽艇新秀發展計劃。她說，喜歡賽艇的原因很簡單：「划艇的時候，覺得很自由自在，我喜歡在艇側流過的水聲，好好聽。」

中學畢業後，別說是夢想，那時的Winne連任何人生目標都沒有，剛好「全職賽艇運動員」這個選項出現，改變了她的人生。「既然喜歡運動，那就試下吧。之後再進修，慢慢先算，反正還有時間，那時候我只是一心想『試新嘢』。」就像很多漫畫主角一樣，她選擇了冒險，她自己也想不到，當初一「試」就是5年。要形容她的賽艇生涯，大概就像一條「大直路」：2017年轉全職，2018年出戰首個國際賽，在亞運會得第8名，2019年在香港舉行的世界海岸賽艇錦標賽女子4人雙槳有舵艇得金牌，今年初則於U23室內世界錦標賽奪得輕量級女子2,000米銀牌。

最想得到家人朋友支持

2020年洪詠甄與「大師姐」李嘉文合作，原本以東京奧運雙人雙槳艇資格為目標，其後拍檔在10月宣布退役，Winne臨時轉戰單人項目，在5月的亞洲及大洋洲奧運資格賽有驚喜表現，於女子單人雙槳艇項目總成績排名第7，勇奪香港賽艇隊唯一一張東奧入場券。第一個奧運會，當然最想享受其中，她說：「之前會期待有觀眾為我們加油，現在最想聽到家人、朋友在香港支持我。」

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