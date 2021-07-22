俄羅斯游泳新星確診　奧運前夕再爆退賽潮　

奧運開幕前再有選手退出奧運！俄羅斯奧委會周四（22日）宣布年輕男泳手布洛丁（Ilya Borodin）證實確診新冠肺炎，需要退出今屆東京奧運，連同之前荷蘭女滑板手積及布斯（Candy Jacobs）、智利跆拳道女選手阿吉雷（Fernanda Aguirre）等，暫時已經有多達5名運動員退賽，相當可惜。

年僅18歲俄羅斯男泳手布洛丁（Ilya Borodin）出發前夕，喺訓練營證實確診新冠肺炎，需要退出今屆奧運。依名新星喺今年歐洲游泳錦標賽一鳴驚人，取得400米男子混合泳冠軍，被視為俄羅斯游泳嘅獎牌希望，原本會參加200米同400米混合泳。佢早前接受記者電話訪問就指自己並無大礙：「我感覺好好，並無任何症狀同疼痛感，狀態都不錯。但我完全諗唔起自己係喺邊到感染，除咗酒店同泳池，基本上咩地方都無去。」

至於另一男泳手來自立陶宛嘅泰迪尼斯（Giedrius Titenis）就相對好彩，依名31歲老將抵步後第1次檢測原本證實確診新冠肺炎，但之後嘅檢測結果竟然全部陰性，意味著第1次係「假陽性」並可以繼續比賽。泰迪尼斯即將第4次參加奧運，2012年係100米蛙泳中獲得第8名，成為歷來第2位殺入奧運決賽嘅立陶宛游泳運動員。