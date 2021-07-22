史上最激德乙！做定功課等開咧

歐國盃隨住意大利封王正式落幕，不過球迷唔使失落，各地聯賽球隊已經陸續開操備戰新球季，當中德乙更加會喺7月23號（周五）深夜搶先開鑼，上季由德甲降班嘅史浩克04、雲達不來梅，會唔會同另一支老牌球隊漢堡呈現三強鼎立局面？新季東網將會繼續直播德乙賽事，大家記得留意喇！

不來梅執靚防線

雲達不來梅今季有中場柏德列艾拉斯轉投基爾，為咗改善後防不穩問題，佢哋季前簽入柏林聯後衞尼高拉拉普，又從拜仁慕尼黑借嚟德國守將拿斯邁爾，後者啱啱幫「日耳曼兵團」捧走U21歐國盃，潛質優厚，配合中場悍將比頓確特，以及喺熱身賽表現搶眼嘅艾格史甸，整體實力可以話有增無減。

史浩克04大換血

上季遭逢30年來首度降班嘅史浩克04，今夏人腳變動相對較大，前線有賓尼圖拉文、馬克烏夫、蘇奧沙達離隊，後場更有大將哥拉辛拿斯外借完畢回歸阿仙奴，為咗彌補缺口，佢哋分別從利物浦、賀芬咸收回奧辛卡巴克同施巴斯坦魯迪，能唔能夠喺新季有一番作為？就要睇上季幫漢堡轟入24球嘅新箭泰路迪，能唔能夠Keep住有表現喇！

漢堡唔做梗頸四

漢堡自從2018年降落乙組後，雖然一直力爭上游，不過近3季都只做梗頸四，每次都喺最後階段同升班資格擦身而過，認真慘情。呢支北部球會今夏除咗搵嚟前史特加主帥添禾達執教外，喺轉會市場未有太大動作，預料新季會續以桑尼傑圖、堅森比等原有班底孭飛，即管睇吓添禾達可唔可以帶領漢堡取得突破啦！

其他球隊方面，兩支中上游份子達斯泰特、柏達邦都值得留意。達斯泰特上季排第7，全季共入63球失55球，攻力是全德乙第4強，但失球數字卻是前10位球隊中最多，難怪上季34場有26次開3球或以上，成為德乙大盤王。至於柏達邦剛好相反，球隊防線硬淨，尤其作客，防守力更為全德乙第2強。柏達邦上季17場作客，有11次開2球或以下，成為德乙作客細盤王，投注時可多加注意。