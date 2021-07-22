未開打已火藥味濃　日網民叫國乒主席滾

被視為中日最大爭奪戰的乒乓球，未開波已經有火藥味，中國乒協主席劉國梁接受訪問時表示，東京體育館的場地比較細，即引起日本網民不滿，仲話唔鍾意可以Out。

中國乒隊日前已抵東京，並且進行首課訓練，而劉國梁坦言:「原本世界大賽一般情況是7x14的擋板，決賽就會是8x16，但我剛才量度了，這裡應該是6x11，再加上兩張裁判枱佔去一定面積，對運動員跑動有點擔心，這個跟以前的地方不太一樣。」

日媒對於劉國梁「踩場」後的不滿報導，即惹來很多日本網民還擊，有球迷表示:「唔鍾意可以返歸，全部都係牢騷，中國、俄羅斯同埋南韓唔好嚟日本，去南極及北極參加奧運會啦。」

有網友話:「每個國家都有相同嘅規則，中國同南韓都抱怨太多，如果呢個係國際規定沒冇問題；再講條件一樣，莫非中國球員對自己無信心。」不過，日本球迷都認為東道主要聽意見，「劉國梁曾贏過奧運金牌，佢嘅投訴都冇錯。」

中國過去在奧運會稱霸多年，而日本隊為了主場搶金，早幾年已培育年輕新星，張本智和及伊藤美誠被視為日本乒隊的奪金希望。乒乓球項目將於周六（24日）開打。

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