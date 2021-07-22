奧運增設5大項目　新鮮得嚟有睇頭

今屆東京奧運設有5個新增項目，包括滑浪、滑板、棒球／壘球、運動攀登及空手道，不過當中空手道和棒壘球下屆巴黎奧運將會取消，對運動員及粉絲來說，隨時是「有今生，冇來世」。此外從14個運動大項中增加了15個「小項」，例如劍擊的團體賽、場地單車的麥迪遜賽、乒乓球的混雙及籃球新設男女3對3項目等。整個賽事產生達339面金牌，比里約奧運多33面。 文：余樂詩

13歲天才少女衝擊金牌

滑板成為今屆奧運新增項目之一，英國13歲天才少女布朗即將出戰滑板公園賽，成為英國歷來年紀最小的奧運代表。2019年布朗以11歲之齡勇奪世錦賽銅牌，成績僅次於兩名日本選手岡本碧優及四十住櫻，因而取得奧運入場券，排名第3的她將爭奪首面奧運滑板金牌。

夢想下屆玩埋滑浪

布朗的父親是英國專業滑板手，母親是日本人，布朗去年在美國加州訓練時遇上嚴重意外，跳越5米高台時失手墮地，導致全身多處骨折，幸好一度昏迷的她最後都能逃出「鬼門關」。意外後一個月、手上的「石膏」還未拆掉，她又重返滑板場練習。她很想鼓勵同齡的女孩挑戰自己和一切不可能：「踩滑板成日都會覺得好驚！但呢個就係點解滑板咁正，因為你永遠唔知道之後會發生咩事。我成日都好驚，但亦好鍾意戰勝恐懼嘅感覺，有啲似戰勝自己！」除了滑板，布朗亦熱衷於滑浪，更入選英國青年滑浪隊，她的夢想是希望在下屆巴黎奧運可以出戰滑板及滑浪兩個項目。

東奧滑板項目分為街式賽（Street）及公園賽（Park），每個項目男女選手各40名，共誕生4面金牌。日本隊實力強橫，堀米雄斗及白井空良在街式賽排名第2及第3，女子組則有世界冠軍西村碧莉。公園賽更強手如雲，包括2019年以13歲之齡成為史上最年輕世界冠軍的岡本碧優、雅加達亞運金牌得主、19歲的四十住櫻及今屆賽事最年輕選手、年僅12歲的開心那。

棒球／壘球

棒壘球離開兩屆奧運後，於東京奧運再次登場，分成男子棒球、女子壘球兩項賽事。棒球世界排名第1的東道主日本由「神之子」田中將大領軍，與南韓、美國、墨西哥、以色列及多明尼加爭奪冠軍寶座。東京奧運棒球賽將於7月28日展開，日本對多明尼加的開幕戰將於福島縣營吾妻棒球舉行。賽事採用特別賽制，6支球隊分成A、B兩隊進行分組賽，之後再按分組賽名次進行淘汰賽。值得一提的是，世界排名第2的中華台北因為疫情考慮而棄戰6月尾在墨西哥舉行的奧運資格賽，無緣今屆奧運。

滑浪

擁有悠長歷史的滑浪首度被納入奧運正式項目，東京奧運滑浪賽將於7月26至29日在位於日本千葉縣的滑浪勝地釣崎海岸上演，賽事只設男、女子短板項目。今屆共有40名選手（男20、女20）參賽，初賽4到至5人一組，輪流在30分鐘內做岀動作，評判會根據難度、速度、力量、風格、流暢度等方面評分，最高分者晉級。

世界最頂級滑浪賽事WSL巡迴錦標賽過去5年都由美國、澳洲及巴西選手包辦冠軍，3國選手亦是東京奧運獎牌熱門，當中來自兩屆世界冠軍、來自美國夏威夷的佛羅倫斯（John

John Florence） 被視為最有機會贏得金牌的選手。他曾經歷過不少滑浪手「噩夢」，曾於訓練期間遇到2條鯊魚，幸未有受傷，2019年卻遇上十字韌帶傷患，最終他擊敗了美國49歲名將Kelly Slater，搶得美國奧運隊最後一個席位，如願登上奧運列車。

運動攀登

運動攀登獲國際奧委會批准，東京及巴黎奧運都被納入正式項目。今屆奧運運動攀登賽將於8月3日至6日在東京青海都市運動公園進行，賽事分男、女子全能賽，分別由速度（Speed Climbing）、抱石（Bouldering）及領攀（Lead Climbing）3個單項組成。

速度賽運動員需由底部攀到最高點並按下感應器，最快者為勝。抱石最考驗選手技術，因為他們要在沒有任何裝備下攀上頂點。抱石場地另設有「中段點」，與「頂點」一樣有特定分數，最分為勝。至於領攀，選手需在限時6分鐘內不斷向上攀登，只得一次嘗試機會，跌下便完結。

空手道

日本傳統武術空手道今屆奧運首度登場，可惜與棒壘球一樣，在巴黎奧運已被剔除。兩屆世錦賽冠軍、兩屆亞運金牌得主清水希容，有幾分似知名女藝人綾瀨遙，在日本國內人氣相當高。她將會背負國民希望，爭奪個人形金牌，對此她充滿決心：「等待奧運會已經很多年了，我想藉此全面推廣空手道，希望自己可以無怨無悔地表演，達成將『日之丸』升上頂峰的目標。」值得一提的是，香港的劉慕裳（Grace）亦與「空手道綾瀨遙」出戰同一項目，世界排名第4的Grace能否贏下史上第一面空手道獎牌，值得期待！

今屆奧運有43個場館，大部分賽事會於東京都內「遺產區域（ Heritage Zone）」和「東京灣區域」 （Tokyo Bay Zone）上演，前者沿用或改建1964年東京奧運所用場地，位於這區的「新國立競技場」正是東京奧運開幕式和閉幕式的舉行地點。新國立競技場於2019年11月30日落成，總工程費用達1489億日圓。

奧運選手村「晴海」位於兩個主題區的交界點，形成一個類似無限的符號（∞），帶出「Infinite Excitement －無限的可能性－」的概念。選手村內共有21棟宿舍，供18,000名運動員及職員入住。有別於以往的奧運會，今屆奧運村開幕因疫情考慮未有設「歡迎儀式」，賽會亦縮短運動員入住時間，須在比賽最多前5日進村及完成比賽後兩天內離開，而運動員在村內的公眾地方亦要戴上口罩，保持社交距離。

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