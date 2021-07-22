【東京直擊】港乒陷病毒威脅！場地細阿廷唔會就住打

【記者許思彤東京直擊】東京奧運開幕前夕（22日），繼續傳出運動員確診新冠肺炎的消息，其中，捷克乒乓球手Pavel Sirucek曾到東京體育館訓練，該場館恰恰是香港乒乓球隊的訓練場館。港乒「一哥」黃鎮廷透露，雙方未曾碰面，但仍擔心選手村「爆煲」，望其他選手提高防疫意識。

港隊自周一（19日）起，已一連4日在東京體育館訓練。被視為獎牌希望的混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，是日先與兩個男將林兆恒、何鈞傑對壘，再與教練李靜切磋，以適應不同打法。黃鎮廷笑稱，萬事俱備，只欠「開打」。

各項目抽籤昨日出爐，被列為4號種子的「黃杜配」，首圈將面對匈牙利組合，若連過兩關，或在4強遇上頭號種子、中國的許昕／劉詩雯。阿廷表示：「整體而言滿意，我們沒對過匈牙利，只能看錄像分析對手。與中國同區不太『好彩』，但我們會拼盡全力。」李靜則指，除了放眼4強，更要一場場慢慢來：「我們訓練時，看見隔離台（的匈牙利對手）如狼似虎。你想前進，第一場就要投入狀態。」

中國乒協主席劉國梁此前質疑，東京體育館的場地太小，有礙選手安全，引發中日網民罵戰。阿廷也有同樣憂慮：「場地不夠闊，若要側身，打一些較大角度的球，或會撞到。」據主教練陳江華透露，賽會已答應把場地加闊50厘米，阿廷指「有好過冇」：「但無論場地闊窄，我都會放手打，不會『就住就住』。」

東奧未開幕，選手村已接連爆出確診個案，包括捷克乒乓球手Pavel Sirucek。該球手曾到東京體育館訓練，不過阿廷稱未與對方碰面。「選手村裏有部分運動員防疫意識一般，平時都會拉低口罩，甚至不戴。我只能避開，自己做好一點，例如吃飯前後用酒精消毒雙手，回到房間馬上洗澡，如非必要不要出門等。」對於奧組委首席執行官武藤敏郎日前表示，不排除在最後關頭取消奧運，他坦言影響心情：「走到這一步，差一日就比賽，當然不想取消。希望大家都注意防疫。」

東奧乒賽將於7月24日至8月6日舉行，混雙的「黃杜配」會打頭陣，率先迎戰匈牙利的Szudi Adam／Pergel Szandra。

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