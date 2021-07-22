奧運男足吹冷風　法國西班牙首戰齊失利！

兩支東京奧運男足奪標熱門西班牙及法國，首日分組賽齊失利！擁有多名歐國盃戰將嘅西班牙，E組首戰與埃及踢成0比0各得1分，A組嘅法國更落筆打三更，以1比4大敗於墨西哥腳下，爭出線充滿暗湧！

西班牙在今屆歐國盃打入4強，佢哋分組賽首戰被瑞典悶和0比0，依家連U23小國腳都有相同遭遇，多位歐國盃成員計有烏尼西蒙、艾利加西亞、柏迪、奧耶沙巴爾、丹尼爾奧莫等齊齊轉戰東京，陣容鼎盛，但係對住穆罕默德沙拿缺陣嘅埃及，全場攻勢雖多但未見入肉。

西班牙於上半場28分鐘一次射入最有威脅，丹尼施巴路斯禁區頂起腳，可惜中柱彈出，戰至末段該隊換入狼隊嘅拉化米亞打高空轟炸，但末段一次近頂又因角度欠奉被門將沒收，最終西班牙同埃及悶和0比0，先失兩分。

至於傳統強國法國仲大鑊，首仗1比4大敗於墨西哥腳下，上半場法國仲頂得住，同對方踢成0比0，但下半場兵敗如山倒，法國連失2球之後才靠隊長基格納主射12碼射破墨西哥「Sam哥」奧祖亞十指關破蛋，追成1比2，但法國末段再失2球，最終以1比4大敗。法國同組仲有日本同南非，要取得出線資格，餘下兩仗不容有失。