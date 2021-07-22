關於東京奧運的7個數字

史上第一個延期的奧運會即將於日本東京隆重揭幕，新冠肺炎疫情下，各國選手於「安全泡泡」競技。透過以下7個數字、一個符號，認識一下這個不一樣的奧運。

0個觀眾

新冠肺炎全球肆虐，東京奧運史無前例地延期一年。日本政府第四次向東京都頒布「緊急事態宣言」，為防止疫情進一步擴大，今屆奧運採用閉門形舉行，不開放給觀眾入場，為史上首個「零觀眾」入場的奧運會。

東京的第2次

今次是東京繼1964年之後，第2次主辦夏季奧運會，日本史上為第4次，而東京同時是亞洲唯一兩次舉辦夏季奧運會的城市。

新增5大項目

東京奧運有5個新增項目，包括：滑板、滑浪、空手道、棒壘球、運動攀登，其中只有滑板、滑浪及運動攀登繼續是下屆的巴黎奧運的正式項目。

43個場館

今屆奧運有43個場館，大部分賽事會於東京都內「遺產區域（ Heritage Zone）」和「東京灣區域」 （Tokyo Bay Zone）上演。

46個香港運動員

香港於東京奧運派出46名運動員出戰13個體育項目，包括：游泳（包括馬拉松游泳、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人。

15,400個運動員

今屆奧運共有來自205個國家及地區的運動員參賽，總人數多達15,400人（奧運：11,000名運動員；殘奧4,400名運動員）。

耗資3959億日元

日本政府1月宣布，2013至21年度用作東京場奧運及殘奧運支出高達3959億日元，當中809億日元為去年增加之費用，用於「安全泡泡」及防疫工作。

「∞」

晴海奧運選手村位於遺產區域及東京灣區域的交界點，形成一個類似無限的符號（∞），帶出「Infinite Excitement －無限的可能性」的概念。