中甲　港將孭重飛　羅素梁諾恆齊做Captain

今輪中甲賽事，梁諾恆和羅素均有為所屬球隊上陣。（網上截圖）

中甲第2階段第3輪賽事，2名香港球員羅素和「細佬」梁諾恆獲派上陣，當中2人更曾分別為球隊擔任隊長，並成功搶得分數。

周三（21日）中甲A組賽事，浙江隊對陣黑龍江冰城，港將梁諾恆正選上陣，司職左中堅。雖然浙江隊5分鐘便被黑龍江前鋒艾禾路頂入，但之後憑對手烏龍球，以及隊長程進入波反超前完半場。下半場顧斌入球拉開比數，末段「細佬」再次代替換出的程進戴上隊長臂章，浙江隊鎖定贏3比1完場，並以27分續居總積分榜第3位。

此外，效力江西北大門的港隊中堅羅素，再次以隊長身分為球隊在C組賽事正選披甲。上場以2比2賽和四川九牛，周四（22日）再度上陣對貴州隊，與對手0比0握手言和。江西北大門現以10分排總積分榜第14位。

周三（21日）梅州客家對北京北體大，港將勞烈斯落選大軍名單，梅州以3比1輕取對手。周四（22日）南通支雲對北京理工，效力南通的李毅凱同樣無緣上陣，球隊以3比0輕取對手。中超方面，效力廣州城的陳俊樂，周日（18日）對山東泰山末段入替，球隊以0比0悶和對手；周三（21日）對河南嵩山龍門的賽事，「樂仔」則僅列後備，廣州城以1比1打和再告失分。