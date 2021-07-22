東奧手記　讓等候變得有意義

寫這篇手記的時候，我在成田機場等候檢測結果，等了三小時。等，從來都是最花時間的，這一年來體會尤其深刻。

奧運舉行、取消、舉行、取消……這個答案每隔幾天就會改變（事實上，周二東京奧組委執行官武藤敏郎還說，不排除在最後關頭煞停賽事），有點像電視劇裏，女主角把玫瑰一瓣瓣剝開，但奧運不是談情，等待宣判的過程，也沒那麼唯美。

因為疫情，預訂的酒店結業了。「訂其他吧。」「好的。」因為運氣太差，乘搭的航班也被取消，再訂，再取消，令行程推遲了整整兩天。「不要緊，能飛就好。」但最要命的，是遞交過的活動計劃也要一併更改（傳媒抵埗後，14天內只能前往預先申請的地方），再靜候奧組委審批。「approved」這個字，直到出發前夕才恰恰收到。

機場檢測嚇一嚇

久違地搭飛機，吃飛機餐，打開電影《神力女超人1984》，看不夠一小時，就沉沉睡去。終於抵達東京，還要檢查文件，做檢測，等報告……

說來驚險，當同行行家陸續離開，我卻被告知檢測結果存疑，問了好些「你坐在哪個機位」、「有沒有上過廁所」的問題。「難道中招了？」我想着，但該做的事情還得做，就趁着這個空檔啟動記者證、寫手記，還充當了工作人員和伊朗運動員間的臨時翻譯。如是，三小時過去，總算順利過關。

記得前陣子，我問滑浪風帆代表鄭俊樑怎麼理解「等待」兩個字，他說，是「make the best out of it」。相信這20天的旅程，還有無數要等的事情，願等得更有意義。

※許思彤