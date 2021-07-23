奧運開幕　香港排170位進場

等待5年，全球盛事東京奧運將於香港時間周五(23日)晚7時至10時30分進行開幕典禮，按照日文併音排序，香港代表隊在206隊中將排第170位進場，香港已報名的運動員有13名，包括游泳、劍擊，劍手張家朗及羽毛球手謝影雪擔任持旗手。

東京奧運開幕禮將於日本新國立競技場舉行，因應疫情將閉門形式進行，只限官員、代表團、運動員及相關人士出席，所有出席人士都必須戴上口罩，觀眾只能收看電視直播，香港觀觀可透過香港3間電視台收看現場過程。

港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基表示，大會按照日文併音排序安排各隊進場，香港排第170位，前面是葡萄牙，後面是洪都拉斯，大會對運動員出席人數沒有設限，但港隊確定出席運動員包括游泳、劍擊共13人，非運動員人數只限6人，劍手張家朗及羽毛球手謝影雪持旗進場。

今日電視台奧運直播節目

7:25am-11:15am：划艇（男女子初賽） － now601

6:00pm-10:30pm：東奧2020-開幕禮 － ViuTV

6:00pm-10:45pm：2020東京奧運開幕禮全情READY! － 無綫翡翠台、J2

6:30pm-11:00pm：2020東京奧運開幕典禮 － 有線奧運601、香港開電視

6:45pm-10:30pm：東奧2020-開幕禮 － now601