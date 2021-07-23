如心廣場攀爬挑戰紀錄片《傲》發放正能量

「努力回饋社會，平衡各方價值，創造正能量。」華懋集團致力建設宜居社區，積極負起企業社會責任，鼓勵共融、回饋社會。今年一月，華懋集團作為主要合作機構，全力支持由Ignite Community Services主辦的慈善創舉《城市攀登 300+》。下肢癱瘓的攀石運動員黎志偉挑戰攀爬樓高逾300米的集團總部——如心廣場。

《城市攀登 300+》 紀錄片《傲》首映

黎志偉當日挑戰攀爬如心廣場，因受風勢所阻未能按原定計劃登頂，但他最終仍完成超過250米的高度，成為首位攀爬摩天大廈的輪椅運動員。他將今次創舉以一部47分鐘的紀錄片形式重新呈現大家眼前，讓觀眾從多角度重溫當日10小時的精彩鏡頭，在7月初更與華懋集團攜手，於荃灣西如心酒店進行了首映，並邀請來自不同界別，包括傳媒、文化界代表、「城市攀登300+」的捐款機構、集團合作夥伴、非牟利機構及罕病患者的觀眾等出席，分享他鼓舞人心的勵志故事和心路歷程。華懋集團將再舉辦《傲》放映會，並會邀請基層市民及傷健人士欣賞，期望透過黎志偉的故事為更多香港人帶來正能量。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興認為黎志偉無比堅強的意志，絕對值得香港人學習：「志偉的創舉打動無數香港人，展現出我們一直好珍惜、並引以為傲的獅子山精神。近年香港人面對很多挑戰，我們正正就需要志偉這種震撼人心的正能量，堅持我們的信念、共同渡過每一個難關。」

一比一配對捐款 籌逾770萬予復康計劃

華懋集團致力關懷社區，並特別關顧弱勢群體的需求，期望促進社會共融。這次創舉是為香港大學矯形及創傷外科學系「Get Up and Walk」 項目籌款。華懋集團除了支持是次活動的籌組工作、鼓勵員工和業務夥伴捐款支持外，更以「一比一」的配對方式捐款，捐出與籌集善款相同的金額，最終合共籌得逾770萬善款，將用於推展機械腳復康計劃、臨床服務及研究工作，以協助失去活動能力的脊髓損傷患者復健。

向基層送暖 傳遞共融到社區

除此之外，華懋集團亦一直默默耕耘地為社會付出，其中最大規模的社會服務活動項目之一，便是資助長者安居協會長達3年的荃葵青「關愛長者大使」計劃。華懋集團同事於4月份熱心抽空參與了4場電話慰問服務，為曾在社會貢獻良多的長者獻上關心。眼見疫情放緩，「關愛長者大使」計劃隨即於6月份展開實體探訪，當中集團執行董事兼行政總裁蔡宏興亦與同事們一同落區探訪長者，為他們帶來正能量，及送上日常所需。華懋集團一直關心人口老齡化問題，希望建設香港成為樂齡生活的宜居城市，除了建造全齡社區項目，更希望推動關愛長者文化，拉近跨代之間的距離，促進長幼共融。

華懋集團亦於4月贊助國際獅子總會中國港澳303區「獅家飯 Lions Move」服務計劃，藉此紓緩現時於新冠病毒期間，經濟上遇困難之家庭的用餐開支。透過「303區流動派飯車」，一連7星期走訪各區，派發7,000個飯盒及糧食，將它們送到獨居長者及低收入家庭手中。集團執行董事兼行政總裁蔡宏興亦參與其中，連同一眾同事身體力行，夥拍獅子會義工一齊到荃灣二坡坊幫忙派發食物。