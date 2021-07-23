熱刺主席同意放人　哈利卡尼勢投曼城

英國《太陽報》報道，熱刺前鋒哈利卡尼加盟曼城一事有突破性發展，熱刺主席利維已經答應放走呢位英格蘭前鋒，哈利卡尼日前更喺哥哥兼經理人嘅婚禮上透露呢個喜訊，據報曼城將會以總值1.6億鎊嘅收購計劃完成轉會，而哈利卡尼將會獲得全英超最高嘅40萬鎊周薪。

哈利卡尼嘅哥哥兼經理人查里今個星期結婚，上周五(16日)佢哋就接到熱刺主席利維電話，證實會接納曼城嘅收購，非常雀躍嘅哈利卡尼亦喺婚禮中向賓客表示非常開心會加盟曼城。熱刺消息人士向《太陽報》證實：「哈利卡尼好興奮，佢一直想避免同熱刺反面離開，利維從來唔係一個易話為嘅人，所以哈利卡尼嘅努力係有回報，而且佢依家嘅身價正處高位，熱刺寧願賣佢去曼城都唔想賣畀倫敦死敵(車路士)。」

曼城喺歐國盃前已經出價1億鎊收購，不過今次能夠打動熱刺放人，據報總轉會費會達1.6億鎊，折衷方法就係曼城會加入1名球員作為交易條件，據報史達寧、加比爾捷西斯、貝拿度施華同馬列斯4名球星當中，熱刺可以挑選1人作為交易部份。《太陽報》消息指出，哈利卡尼同曼城已經就合約達成協議，為期4年嘅合約周薪高達40萬鎊，令佢超越另一曼城球星奇雲迪布尼(周薪38.5萬鎊)，成為英超最高薪球員。