退出奧運備受批評　幾內亞政府改口照參加

西非國家幾內亞周三（21日）宣布因擔憂新冠肺炎疫情，決定退出東京奧運會。惟時隔不足1日卻突然改變主意，幾內亞體育部長索烏（Sanoussy Bantama Sow）周四（22日）改口話，由於得到奧組委對運動員健康安全嘅保證，幾內亞決定照參加今屆東奧。

「之前退賽唔係因為財政問題，我哋只係關心國民生命，但同奧組委溝通後，佢哋承諾會盡一切努力，確保幾內亞運動員嘅健康安全。」喺幾內亞早前宣布退出奧運會之後，當地傳媒就猜測真正原因係政府無力支付奧運代表團前往日本參賽嘅費用，不過體育部長索烏當然否認依個傳聞。

而喺幾內亞去信話退出奧運會之後，奧組委亦即時回信話對依個決定感到意想不到：「我哋確信係1種誤解，因為你知道國際奧委會同東京2020已經採取咗所有必要措施，去保證運動員同參加者嘅健康。」

另外早前幾內亞退出奧運會嘅做法亦受到當地運動員猛烈批評，當中奧運摔跤代表卡馬拉表示相當無奈：「當主辦國家日本都無因為疫情取消奧運，幾內亞點解要以疫情為理由決定唔參加奧運會。依個問題我一直係咁問自己，但依然揾唔到答案。」

幾內亞過去曾11次參加奧運會，但從未拎過奧運獎牌，今屆奧運派出咗5名運動員參賽，包括田徑、柔道、摔跤及游泳項目。