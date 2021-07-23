【東網直播德國經典大戰】舜文撐愛隊同你講波經

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作為全港最知名嘅史浩克04球迷劉舜文，究竟係因乜理由戀上呢支從未喺德甲拎過冠軍嘅球隊？究竟呢支今屆要衰到降班德乙嘅球隊，有乜嘢魅力令呢位已投身講波工作啱啱好20年嘅「大叔」，愛到不離不棄、難以自拔？舜文坦言：「我成為史浩克球迷，係因為一單悲情嘅故事。」今晚舜文將首次為《東網》評述愛隊降班德乙後，首場迎戰漢堡嘅「德國經典」大戰，可以話係百般滋味在心頭！（on.cc東網周六凌晨2時30分直播）

時間回撥到20年前，啱啱就係舜文初入行參加足球評述員招募嘅2001年：「好記得係2001年德甲煞科日，拜仁喺補時4分鐘因為一個間接自由球迫和咗漢堡，令到史浩克由冠軍慘變亞軍後，我就做咗史浩克球迷。而正正喺呢廿年期間，球隊經歷過5次屈居德甲亞軍，似乎撐得呢隊波，就預咗傷心時間比開心多，而今屆仲慘要降埋落德乙添！不過，最令我『心動』嘅一定係我每次去德國蓋爾森基興，都會感受到當地球迷對球會嘅癡情，同埋對小弟呢位亞洲04迷嘅友善。」

好景不常，史浩克04經歷過五次德甲亞軍嘅打擊後，上屆更為舜文帶來更大打擊，就係喺德甲聯賽「包尾」，今季要降到德乙角逐。舜文無奈地說：「其實都係自己攞嚟，高層管理不善導致負債累累，再加上每年都有主力走人，當中唔少仲係Free Transfer走佬，令到球隊一蚊都收唔到，個別球員成日諗住走佬，根本無心戀戰，所以造就到今日降班惡果。」

唔好以為過去嘅錯無法扭轉，舜文直言要展望將來，力爭今屆德乙前列位置奪取重返德甲資格，但並唔係咁容易做到：「唔好似為德乙好易打，睇番今屆德乙好有睇頭，因為唔應該降嘅降咗落黎(史浩克、雲達不梅)，應該升德甲嘅又升唔到(漢堡、基爾)。順理成章，三大名牌史浩克、雲達、漢堡喺季前被捧成三大熱門，再加上漢諾威、基爾、杜塞爾多夫，甚至乎老牌球隊紐倫堡，熟悉嘅名字可能係近屆之冠，難度亦係近屆之冠！不過，史浩克降班後，有十幾個球員因各種原因離隊，新球員亦多達十人，基本上可以用一隊新球隊咁去睇，而我最期待係老將中鋒泰路迪由漢堡加盟，呢位中鋒攞過三屆德乙神射手，上屆亦幫漢堡入咗24球，名副其實係『德乙球霸』。佢喺季前熱身賽表現亦相當可人，包括上場3-2贏維迪斯嘅賽事梅開二度，相信以佢喺德乙屈機嘅經驗，會係球隊力爭升班嘅重要武器。雖然球隊被捧成升班熱門，但經歷過上屆災難性嘅球季，同埋今屆太多名牌，再加上近屆德乙好多估你唔到嘅劇本，所以我估今屆德乙可能都係亂局居多！我嘅目標都係球隊保三甲，如果有個附加賽席位，都好開心！」

舜文今晚將聯同奧斯卡，為史浩克04對漢堡嘅揭幕戰作評述，各位球迷如果想一邊睇波、一邊同舜文互動溝通講波經，記得到時去《睇體 ontv Sports》facebook度留言喇！

東網免費德乙直播賽程

7.24 02:30 史浩克04 對 漢堡

7.24 19:30 羅斯托克 對 卡爾斯魯厄

7.25 02:30 雲達不來梅 對 漢諾威

7.25 19:30 聖保利 對 基爾

7.31 00:30 卡爾斯魯厄 對 達斯泰特

7.31 19:30 恩高斯達特 對 海登咸

8.1 02:30 杜塞爾多夫 對 雲達不萊梅

8.1 19:30 基爾 對 史浩克04

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