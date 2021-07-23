女重個人抽籤出爐！江旻憓展開爭牌之路　

東京奧運女子重劍個人項目將於周六（24日）強勢開打，賽前一日舉行抽籤儀式，力爭為香港贏得首面獎牌的江旻憓於首輪輪空，以8號種子身份出戰的她將於32強遇上世界排名46的秘魯劍手。其餘兩位香港代表佘繕妡及連翊希將面對「先甜後苦」賽程，二人首輪雖然面對世界排名200外的劍手，但若過關，32強即越級挑戰頭2種子的崔仁晶和羅馬尼亞的Ana Maria Popescu！

香港女子重劍隊派出前世界「1姐」江旻憓（Vivian）、連翊希及佘繕妡出戰東奧個人賽，世界排名第7位的Vivian 被列作8號種子，直入32強迎戰世界排名46的秘魯劍手Maria Luisa Doig Calderon，假如成功晉級，16強將遇上烏克蘭Olena Kryvytska及波蘭Renata Knapik-Miazga之間的勝者，前者為2019世錦賽銅牌得主。今次是Vivian 連續第2屆奧運，里約奧運她在16強止步，賽前她曾明言要突破上屆成績。

另外兩位香港代表佘繕妡及連翊希由64強起步，二人首輪分別迎來ROC選手Murtazaeva Aizanat及新加坡的Kiria Tikanah Abdul Rahman，對手世界排名200外，為34名選手中最低。兩位港將順利過關的話，32強就會硬撼頭2種子南韓好手崔仁晶及羅馬尼亞名將Ana Maria Popescu，前者為倫敦奧運團體賽銀牌得主，後者則是奧運4朝元老，曾奪北京奧運個人銀牌及倫敦奧運團體賽金牌。

東東奧運女子個人重劍香港隊賽程：

08:00am 64強 佘繕妡 Vs MURTAZAEVA AIZANAT（ROC）

08:00am 64強 連翊希 Vs Kiria Tikanah Abdul Rahman （新加坡）

10:25am 32強 江旻憓 Vs Maria Luisa Doig Calderon （秘魯）

*香港時間