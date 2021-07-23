【東奧第一金】女子10米氣步槍中印爭霸

2020東京奧運首日決出11面金牌，「東奧第一金」將會在朝霞射擊場誕生！首金之戰女子10米氣步槍早上8時30分開賽，預計是中國與印度之爭。此項目雖是中國傳統強項，但今次參賽選手楊倩、王璐瑤世界排名較低，牌面唔及擁有世界「1姐」瓦拉里萬嘅印度，東奧首金中國可能要讓路！

中國隊向來對奧運首金高度重視，女子10米氣步槍亦係中國隊傳統強項，2004杜麗、2012易思玲都係此項目金牌得主，杜麗退役後改以教練身份率領弟子上陣，兩名隊員分別係21歲楊倩同23歲王璐瑤，由於防疫需要，中國射擊隊缺席近兩年國際大賽，兩人世界排名分別係81同18，雖然佢哋喺國內選拔賽成績好，但有待國際大賽真正考驗。

講到奪金實力，印度射擊隊係必然熱門，該國自從2008年奧運由賓德拉在氣步槍奪金後，在國內掀起射擊熱潮，大量青少年投入射擊運動，令印度實力大增，該國今次派出15人強大陣容，當中8人位列世界前2名，各個項目「大包圍」。

印度隊角逐女子10米氣步槍兩名選手，計有世界排名第1嘅21歲選手瓦拉里萬Valarivan，其隊友28歲嘅昌德拉近兩年亦在多個世界盃分站奪冠，兩人被視為首金之戰雙保險。

除咗中印射擊選手，中華台北嘅林穎欣在此項目世界排名第4，2018德國世界盃冠軍、2019世界盃總決賽亞軍，被視為首金一路奇兵。