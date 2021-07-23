【東奧直擊】游水明開鑼　港接力隊落場試水

【記者許思彤東京直擊】東京奧運游泳賽事明日（24日）展開，港隊將率先出戰女子4x100米自由泳接力，成員鄭莉梅、譚凱琳、何南慧等，今日（23日）現身東京水上運動中心訓練，惟記者未見「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）的身影，相信是要養精蓄銳角逐個人項目。

受疫情影響，備受矚目的游泳賽事將閉門舉行，意味著東京水上運動中心的15,000座位淪為擺設。港隊幾位女泳手，包括自由泳接力的鄭莉梅、譚凱琳和何南慧，及混合泳接力的楊珍美，今早繼續到場訓練，提升狀態之餘，也不忘在五環標誌前「打卡」。

不過，記者早上未見「混血飛魚」何詩蓓和「四朝元老」歐鎧淳（Stephanie）的身影。兩人均以A標成績直接取得奧運資格，前者將出戰50米、100米及200米自由泳，後者則出戰100米背泳。另外，她們還可兼戰3項接力項目。

根據港協暨奧委會的參賽名單，Stephanie明日將「擔大旗」，率領鄭莉梅、譚凱琳和何南慧出戰4x100米自由泳接力。Siobhan則會避戰，相信是要「留力」角逐主項200米自由泳的獎牌及其他個人項目。港隊最終名單有待教練落實。