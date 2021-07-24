【話你知今日焦點】東奧Day2決出11面金牌
2021年07月24日 00:06
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東京奧運今日 (24日) 將決出11面金牌，除「第一金」很大機會在射擊女子10米氣步槍誕生外，而一眾「神槍手」亦會爭奪男子10米氣手槍「槍王」榮銜。
另外，男子公路單車賽將是一場體能大決戰，部份爬坡路段將在富士山進行，足足有14公里上坡！包括環法賽冠軍級人馬、斯洛文尼亞的普加卡、比利時「爬山王」雲艾維馬特、丹麥車手富治辛以及瑞士代表赫斯治等，將有一番劇鬥！
以下是今日誕生金牌項目：
射擊女子10米氣步槍
射擊男子10米氣手槍
劍擊女子重劍個人
劍擊男子佩劍個人
單車男子公路賽
射箭混合團體賽
舉重女子49公斤級
柔道女子-48公斤級
柔道男子-60公斤級
跆拳道男子-58公斤級
跆拳道女子-49公斤級
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